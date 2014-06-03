به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادري پيش از ظهر سه شنبه در نشست ستاد پشتيباني بسيج سازندگي و طرح هجرت 3 استان هرمزگان، با تسليت فرارسيدن سالگرد ارتحال حضرت امام خميني (ره) عنوان كرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و بسيج از جمله يادگاران پرافتخار حضرت امام خميني(ره) براي ايران اسلامي بوده اند.

وي در ادامه با اشاره به قانون مصوب دولت و مجلس براي حمايت از طرح هاي بسيج سازندگي و اجراي طرح هجرت، افزود: به منظور پيشگيري و كاهش ناهنجاري هاي اجتماعي و فرهنگي و غني سازي اوقات فراغت جوانان، طرح هجرت 3 از اول تير تا 10 شهريور ماه هرسال اجرا مي شود.

استاندار هرمزگان ادامه داد: اجراي طرح هجرت علاوه بر اينكه موجب آشنايي جوانان با كار و فعاليت گروهي مي شود، نقش بسيار مهمي در سازندگي روستاها و مناطق محروم دارد كه توسط قشر جوان از جمله دانشجويان و طلاب انجام مي شود.

جادري در ادامه تصريح كرد: ادارات و دستگاه هاي اجرايي وظيفه دارند تا طرح هاي زودبازده و عام المنفعه در زمينه هاي بهداشتي و درماني، عمران و سازندگي، فرهنگي و پژوهشي و كشاورزي را از طريق تفاهم نامه به بسيج سازندگي واگذار كنند تا با استفاده از نيروهاي جوان اين پروژه ها در طرح هجرت 3 تكميل شوند.

وي با بيان اينكه پروژه هاي مختلف در طرح هجرت با هزينه هاي بسيار كمي و در زمان مناسب به خوبي اجرا مي شوند، اظهار داشت: بسيج سازندگي داراي ظرفيت هاي بسيار خوبي براي عمران و آباداني مناطق مختلف است كه دستگاه ها و نهادهاي مختلف بايد براي اجراي بهتر طرح ها به بسيج سازندگي كمك كنند.

نماينده عالي دولت در استان هرمزگان همچنين بر لزوم ترويج آموزش هاي فني و حرفه اي تاكيد كرد و گفت: توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي و توجه به رونق صنايع دستي، شرايط مناسبي را براي رونق توليد و كسب و كار فراهم مي كند كه بايد به اين مقوله نيز توجه شود.