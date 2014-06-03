به گزارش خبرنگار مهر، رضا مسرور ظهر سه شنبه در جمع مدیران منطقه آزاد انزلی ضمن تسلیت رحلت جانسوز امام راحل افزود: امام خمینی (ره) بی نظیر ترین رهبر جهان است که توانست با حرکت انقلابی خود تأثیری عمیق بر تمامی کشورها بگذارد.

وی اظهارداشت: ايام ارتحال ملكوتي رهبر كبير انقلاب اسلامي ايران و نيز قيام الهي 15 خرداد فرصتي مغتنم است تا جوانان و نوجوانان با انديشه هاي تعالي ساز امام راحل بيشتر آشنا شوند.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: امام خمینی (ره) عارفی دین شناس و خداترس، مجتهدی شجاع و نترس و مرجع تقلیدی وارسته بودند که با تفکرات الهی خویش در جهان غرق در ظلم و تباهی، انقلاب اسلامی را بنا نهاد.

مسرور در ادامه افزود: مجوزهای صادره در حوزه شهرسازی و پروانه های ساختمانی در دوماهه ابتدایی سال جاری با رشد 100 درصدی همراه بوده است.

وی اظهارداشت: در فروردین و اردیبهشت ماه امسال 46 مجوز صادر در حالیکه در مدت مشابه سال گذشته 23 مجوز از سوی مدیریت شهرسازی سازمان ارائه شده بود.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: ارزش ریالی عوارض اخذ شده در همین مدت نسبت به دوره مشابه سال قبل شش برابر شده است.

وی افزود: مجوز تعیین و تغییر کاربری زمین و ساختمان، مجوزتفکیک اراضی و صدور پروانه ساختمان، مجوزهای مختلف تبلیغات محیطی و سایر مجوزهای حوزه شهرسازی از جمله مجوزهایی است که از سوی این سازمان برای سرمایه گذاران و مردم روستاهای محدوده منطقه آزاد انزلی صادر می شود.

مسرور تاکید کرد: نظارت و بازرسی بر ساخت و سازهای مسکونی، تجاری و صنعتی در محدوده منطقه و رعایت الزامات محدوده طرح جامع منطقه آزاد انزلی از دیگر خدماتی است که از سوی مدیریت شهرسازی سازمان انجام می شود.

وی تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد انزلی بر این باور است که در مدیریت شهری جدید و در جهانی که بطور فزآینده ای به سمت شهری شدن گام برمی دارد، مشارکت شهروندی جایگاه والایی دارد، موضوعی که از جمله مهمترین رویکردهای مدیریت شهری در این منطقه به منظور هم افزایی بیشتر در مسیر ارائه خدمات نوین شهری و بالابردن استانداردهای خدمات شهری در محدوده منطقه آزاد انزلی است.