به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الغد پرس، " نوری المالکی" نخست وزیر عراق اعلام کرد که رسیدن به اکثریت سیاسی برای تشکیل دولت آتی عراق محقق شده است.

وی تصریح کرد که با پیوستن دیگر گروهها به ائتلاف دولت قانون و تشکیل یک ائتلاف جدید، کرسیهای دولت قانون در پارلمان به 175 کرسی رسیده است.

مالکی در ادامه افزود: به دنبال افزایش کرسیهای دولت قانون در اثر ائتلاف با برخی گروهها، ما درصدد هستیم که تعداد شرکای سیاسی خود را که در اصول و برنامه های مربوط به دولت جدید با ما هم عقیده هستند،افزایش دهیم.

نخست وزیر عراق در ادامه از همه گروهها و فراکسیونهای سیاسی خواست که هرچه زودتر به مذاکره و همکاری در زمینه تشکیل دولت جدید روی آورده و گام در راه همکاری و سازندگی بگذارند.

وی همچنین درباره صادرات نفت از منطقه کردستان عراق بدون هماهنگی بغداد گفت: این اقدام با حاکمیت عراق و قانون اساسی کشور تناقض دارد و به هیچ وجه قابل قبول نیست.

از سوی دیگر پایگاه الفرات نیوز با انتشار گزارشی از دیدار "اسامه نجیفی" رئیس پارلمان عراق با "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه خبر داد.

هر چند جزئیاتی از این دیدار منتشر نشده است، اما چندی پیش برخی برخی اعضای دولت قانون به صراحت، ترکیه، عربستان و قطر را به تلاش برای شعله ور کردن آتش فتنه در عراق و کارشکنی در برابر روند سیاسی متهم کردند.

