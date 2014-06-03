به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی، ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران درباره این بازدید گفت: این بازدید مشترک به منظور بررسی وضعیت ایستگاه ها و آتش نشانان شهرداری گرگان و همچنین میزان آمادگی آن ها برای مقابله با بحران ها انجام شد.

وی با بیان این که نقش آتش نشانی ها به مثابه پیشانی شهرداری ها است، افزود: حساسیت کاری آتش نشان با توجه مخاطراتی که هر لحظه یک آتش نشان را تهدید می کند زیاد است و خدمت رسانی در این بخش را دارای ارزش و منزلت بالائی است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گلستان هم در این باره گفت: ایده و برنامه های در دست اجرای آتش نشانی باید ارسال شود تا بتوان بصورت یک سناریو آن را مطرح کرد و مدیریت بحران استان بتواند ضمن ارزیابی این برنامه ها برای پیشگیری از مخاطرات احتمالی آتی ، علاوه بر برنامه ریزی های لازم ، اعتبارات ملی و استانی را نیز برای آن در نظر گیرد.

صادق علی مقدم ضمن تاکید بر نقش آتش نشانی ها در کنترل بحران ها و حوادث گفت: آمادگی بدنی برای انجام فعالیت های سنگین و گوش به زنگ بودن برای امداد رسانی در اسرع وقت کمک بسیار زیادی به کاهش خسارت های جانی و مالی در هنگام حوادث می کند.

شایان ذکر است که در این برنامه ، از تجهیزات و ماشین آلات آتش نشانی بازدید و تست شد.