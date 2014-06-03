به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین باغ عنایت صبح سه شنبه در حاشیه آئین معارفه مدیر کل جدید گمرک استان سمنان در جمع خبرنگاران در اتاق بازرگانی استان سمنان، کشورهای همسایه پر تعداد را جزو مزیت های گمرکی و تجارت خارجی ایران برشمرد و بیان کرد: گمرک ایران علاوه بر تعامل با کشورهای همسایه، همکاری مشترک با تمامی سازمان های مرتبط تجاری و گمرکی بین المللی را در راس اولویت های کاری خود قرار داده است.

وی با اشاره به ارتقای جایگاه گمرک کشورمان در ارزیابی سازمان های بین المللی در چند ماه گذشته، راه اندازی سامانه گمرک الکترونیک را مکمل سیاست های بین المللی گمرک ایران عنوان کرد.

مشاور رئیس کل گمرک ایران اظهار کرد: با الکترونیکی شدن سامانه های گمرکی، روند صادرات و واردات کالا تسهیل و تسریع شده و در نهایت موجب افزایش ارزش افزوده کالاها می شود.

باغ عنایت با اشاره به اجرای طرح الکترونیکی کردن گمرکات هرمزگان و تهران در ماه های اخیر گفت: این روند در سال جاری با سرعت بیشتری در همه گمرکات کشور ادامه می یابد.

مدیرکل دفتر هماهنگی استانها گمرک جمهوری اسلامی ایران راه اندازی سامانه بدون کاغذ در گمرکات کشور، راه اندازی گمرک امانات پستی، کاهش اسناد گمرکی، کاهش زمان فرایند انجام خدمات گمرکی، جلوگیری از معطلی کالاهای مشابه صادر شده قبلی برای اخذ دوباره مجوز استاندارد، کاهش هزینه صادرات و واردات و برون سپاری برخی از فعالیت ها در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی را از جمله دیگر برنامه های گمرک ایران در سال جاری ذکر کرد.

باغ عنایت با بیان اینکه همه این برنامه ها با هدف روان سازی و تسهیل در امر تجارت خارجی تدوین شده و به اجرا در می آید، خاطر نشان کرد: برای تسهیل در امور گمرکی، فعالیت گمرک های کشور باید 24 ساعته شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی استانها گمرک جمهوری اسلامی ایران افزود: در حال حاضر گمرکات مرزی 24 ساعته هستند و باید سایر گمرکات استانها نیز باید به گونه ای فعالیت کنند که در 24 ساعت در خدمت فعالیت های گمرکی باشند.

باغ عنایت گفت: در این برنامه هدف ارائه خدمات و تسهیلات کامل برای صادر کنندگان و وارد کنندگان است و ارزیابی کالا در محل کارخانه نیز از جمله این اقدامات است.

وی بدون بیان آماری از صادرات کالا در دو ماهه امسال گفت: حجم صادرات کالا در سال جاری نسبت به مدت مشابه بین 70 تا 80 درصد افزایش دارد و این روند در ادامه سال نیز تداوم خواهد داشت.

مدیرکل دفتر هماهنگی استانها گمرک جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اجرایی شدن امور الکترونیکی در گمرک ایران برای تسهیل در امور گمرکی گفت: برای ارتقای امور ترانزیتی کالا نیز مذاکراتی با کشورهای همسایه در برنامه گمرک قرار دارد.

باغ عنایت، جلوگیری از توقف کالا در مرز، حذف تعطیلات و روان سازی امور تراتزیتی را از جمله این اقدامات بیان کرد و گفت: در نظر است در این زمینه مذاکراتی با کشورهای همسایه از جمله عراق، پاکستان و ... صورت گیرد.

وی در خاتمه با اشاره ارتقای جایگاه بین المللی گمرک ایران تاکید کرد: با توجه به رایزنی ها با بانک جهانی و عضویت گمرک کشورمان در کنوانسیون های کیوتو، آت آ و استانبول از ماه آینده جایگاه تجاری بین المللی ایران ارتقا می یابد.