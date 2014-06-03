به گزارش خبرنگار مهر، مسئول امور اقتصادی گروه عراقی نوکان پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست و دیدار با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری کرمانشاه و اقلیم کردستان عراق، اظهار داشت: گروه اقتصادی نوکان عراق با بیش از 32 شرکت زیرمجمومه آمادگی کاملی برای هرگونه همکاری تجاری با استان کرمانشاه را دارد.

محمد سیدابراهیم گفت: از این تعداد شرکت، بیش از 10 مورد آنها در زمینه ساخت و ساز فعالیت دارند و دیگر شرکت‌ها هم در حوزه‌های متنوع دیگری فعالیت بسیار چشمگیری در عراق و خاورمیانه دارند.

مسئول امور اقتصادی گروه عراقی نوکان تاکید کرد: این شرکت، یک هلدینگ بسیار بزرگ در بخش خصوصی بوده و در حال حاضر در اقلیم کردستان عراق فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به آمادگی این شرکت برای سرمایه گذاری در طرح‌های دولتی و خصوصی، گفت: یکی از مشکلات تجاری بین کرمانشاه و اقلیم کردستان عراق، تاخیر بیش از حد کامیون‌ها در مرز پرویزخان است که این امر باعث زیان به دو طرف شده است، لذا از مسئولان ایرانی و نیز استان کرمانشاه درخواست داریم که این مشکل را حل کنند.

مسئول امور اقتصادی گروه عراقی نوکان افزود: شرکتهای خوبی در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی در عراق حضور دارند که وجود اینگونه شرکت‌ها می‌تواند زمینه سرمایه گذاری در این کشور را افزایش دهد.

وی بیان داشت: در حال حاضر نیاز اصلی کشور عراق، به بذر و کود کشاورزی که بی‌شک تامین این نیاز از سوی ایران مسیر است و در این حوزه اعتماد خاصی به طرف خود داریم.

مسئول امور اقتصادی گروه عراقی نوکان در پایان سخنان خود گفت: باید قبول کنیم که راه اندازی و ایجاد خط پرواز مستقیم کرمانشاه به عراق هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارد و تنها برای دو طرف هزینه ساز است.