به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدمحمود میرفیضی بعد از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام خبر فوق افزود: در یک ماهه گذشته 328 پرونده قاچاق کالا در گلستان تشکیل شد که 250 قلم آن پرونده گمرکی بالای 10 میلیون ریال بوده است.

وی ادامه داد: در این مدت یک پرونده گمرکی زیر 10 میلیون ریال، 2 پرونده قاچاق بالای 10 میلیون ریال، 10 پرونده دخانی زیر 10 میلیون ریال، 43 پرونده متفرقه بالای 10 میلیون ریال، 246 پرونده متفرقه زیر 10 میلیون ریال کشف و ضبط شد.

سردار میرفیضی با اشاره به کشف 700 هزار و 800 قاچاق کالای ممنوعه و فاقد مجوز در این مدت خبر دادو بیان کرد: با تلاش ماموران نیروی انتظامی گلستان بیش از 33 هزار داروی غیر مجاز، 600 کیلوگرم فراوده های شیلاتی، 12 دستگاه لوازم خانگی، 7 دستگاه لوازم صوتی و تصویری، 5 دستگاه "کیس" کامپوتر کشف شد.

وی ضمن یادآوری توقیف 57 دستگاه خودرو حامل بار قاچاق در استان، خاطر نشان کرد: ارزش کالاهای قاچاق کشف شده در یک ماه گذشته 5 میلیاردو 605 میلیون و 780 هزار ریال بوده است.

کشف 86 درصد سرقت های مهم طی ماهه گذشته در گلستان

فرمانده انتظامی استان گلستان در ادامه از کشف 86 درصد سرقت‌های مهم در یک ماهه گذشته گلستان خبر داد و تصریح کرد: تلاش در جهت کاهش سرقت و برخورد قاطع با سارقانه حرفه‌ای و سابقه دار از اولویت های اصلی نیروی انتظامی استان به شمار می رود.

وی ادامه داد: سعی شده تا با هدفمند کردن کشفیات در استان، تقویت تاکتیک‌های عملیاتی و تعامل و همکاری خوب با مردم گلستان، میزان وقوع جرایم در استان کنترل شده و روند رو به کاهشی داشته است.

سردار میرفیضی با بیان اینکه در یک ماه گذشته آمار وقوع سرقت در مجموع 11 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است، افزود: وقوع سرقت مغازه 31 درصد، سرقت منزل 22 درصد، سرقت خودرو در این مدت 15 درصد کاهش یافته است.

وی با اشاه به کاهش 42 درصدی کیف قاپی در اردیبهشت ماه، گفت: سرقت‌های مهم در استان در این مدت 18 درصد کاهش داشته است.

میرفیضی میزان کاهش وقوع قتل در استان 60 درصد اعلام کرد و بیان داشت: در مجموع کل سرقت ها 11 درصد کاهش داشته است؛ در این مدت کشف جرایمی چون سرقت مغازه21 درصد، خودرو 38 درصد، موتور سیکلت 17 درصد رشد داشته است.

وی در خاتمه یادآور شد: 86 درصد از سرقت های مهم طی یک ماه گذشته توسط مامورین نیروی انتظامی کشف شد که بسیاری از اموال مسروقه به صاحبان آنها برگشت داده شد.