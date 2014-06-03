به گزارش خبرنگار مهر، يزد كه هر سال فصل باد و خاكش تا نيمه هاي ارديبهشت ما بيشتر ادامه نداشت، امسال تقريبا هر روز شاهد طوفان و گرد و غبار شديد بوده است.

طي دو هفته اخير، هر روز بر شدت طوفانها افزوده شده و امروز نيز طوفان، گرد و غبار بسيار شديدي به هوا بلند كرد تا جايي كه آسمان شهر رنگ خاك به خود گرفت و براي دقايقي هوا تاريك و آسمان تيره و تار شد.

ميزان ديد در سطح شهر نيز بسيار كاهش يافته و اين امر سبب اختلال در تردد خودروها شده است.

يكي از كارشناسان هواشناسي استان يزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طوفان در طول دو هفته گذشته در استان يزد شدت يافته به نحوي كه يكي از طوفان‌هاي هفته بيش از 100 كيلومتر در ساعت سرعت داشت و هم اكنون طوفان با سرعت 80 كيلومتر در ساعت يزد را در نورديده است.

محمد ميرحسيني عنوان كرد: طوفانها تا اواخر هفته تداوم خواهد داشت و شدت آنها قابل پيش بيني نيست.

وي عنوان كرد: به دليل شرايط جغرافيايي يزد، وزش طوفان هر بار گرد و غبار شديدي در هوا پراكنده مي كند كه اين امر سبب تيره و تار شدن آسمان شهر مي شود.

بوي خاك حتي در منازل در بسته نيز استشمام مي‌شود

اكنون همه شهر بوي خاك مي دهد و مردم حتي در منازل خود نيز به رغم بسته بودن درب و پنجره‌ها، بوي خاك را استشمام مي‌كنند.

تقريبا هر روز پس از پايان گرد و خاك، نم باران، شهر را زير پرده اي از گل فرو مي برد.

طي چند روز گذشته تعداد زيادي درخت در بلوارهاي اصلي شهر شكسته و تعداد زيادي از تيرهاي چراغ برق نيز آسيب ديده است.

شرايطي كه ديروز مردم تهران شاهد آن بودند، به شكلي خفيف تر هر روز در يزد اتفاق افتاده و اين امر حتي سلامتي مردم را تحت تاثير قرار داده است.

جلوگيري از حضور كودكان و افراد كهنسال در خيابانها هنگام وقوع طوفان

يكي از پزشكان متخصص اطفال استان يزد نيز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گرد و غبار پراكنده در هوا براي كودكان و افراد كهنسال بسيار خطرناك است و حتي مي تواند در كودكان آسم ايجاد كند.

مژگان ده‌بيدي عنوان كرد: مردم تا حد امكان از رفت و آمد در شهر هنگام وقوع طوفان و ساعتي بعد از آن خودداري كنند و در صورت نياز به حضور در شهر حتما از ماسك استفاده كنند.

وي بيان كرد: كودكان به هيچ وجه نبايد در معرض هوايي آلوده به گرد و غبار قرار گيرند و اگر در منازل نيز بوي خاك استشمام مي شود، والدين تلاش كنند با گرفتن حوله مرطوب مقابل دهان و بيني كودكان، از تنفس آنها در اين فضا جلوگيري كنند.

اين شرايط طي روزهاي آينده نيز در شهر حاكم است و گلخانه داران نيز كه بيشترين آسيب‌ها را از اين طوفان‌ها ديده‌اند، لازم است در اين زمينه چاره انديشي كنند.

با توجه به اينكه در بافت تاريخي نيز ديوارهاي سست بر اثر شدت باد فرو ريخته اند، لازم است مردم تمهيدات لازم را بينديشند و از ايستادن در كنار اين ديوارها، پارك خودرو در اين مكانها و زير درختان و چراغ هاي برق خودداري كنند.