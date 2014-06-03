به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین باقری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه کتابخانه های عمومی تنکابن بیان داشت: از این تعداد هزار و 61 نسخه کتاب سنگی و 251 نسخه کتاب خطی بوده که در کتابخانه ابن شهر آشوب ساروی نگهداری می شود که 59 نسخه کتاب خطی مربوط به شهرستان تنکابن است.

وی با بیان اینکه فایل های دیجیتال نسخه های خطی بزودی ارائه می شود، بر ضرورت برنامه ریزی برای ساخت و توسعه کتابخانه عمومی در تنکابن تاکید کرد.

وی با اشاره به نبود کتابخانه عمومی در شهر شیرود، خواستار تامین ساختمان مناسب برای راه اندازی کتابخانه در این شهر شد و گفت: تشکیل انجمن خیران کتابخانه ساز و حمایت از نویسندگان بومی باید در دستور کار انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان قرار گیرد.

رئیس آموزش و پرورش تنکابن نیز گفت: برای ساماندهی کتابخانه های آموزش و پرورش با همکاری کتابخانه های عمومی در پی استفاده از مدارس روستای به عنوان کتابخانه عمومی روستا هستیم.