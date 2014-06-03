به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم سیف الهی شهردار کرمان در جمع کسبه بازار ضمن ابراز رضایت از سرعت در اجرای عملیات کف سازی بازار ،از اتمام کف سازی راسته بازار تا هفته آینده خبر داد و گفت: همکاری ، همدلی و سرعتی که این پروژه در حال انجام است، دیگر بهانه ای وجود ندارد که بگویند در کرمان کار انجام نمی شود.

وی با اشاره به اینکه پیش از این شهرداری وارد کار بازار نمی شد، اظهارداشت: سیاست ها و پیشنهاد های خوب استاندار کرمان، حمایت شورا و تدابیر مدیرکل میراث فرهنگی سبب شد که این پروژه آغاز شود.

سیف الهی به برگزاری جلسه ای تا نیمه های شب در اولین بازدید استاندار کرمان در ساختمان استانداری اشاره کرد و گفت: در آب نشست 18 مصوبه به تصویب مدیران حاضر رسید که در آن مقرر شد کابل های برق که مهمترین عوامل آتش سوزی در بازار هستند از طریق کانال های زمینی انتقال داده شوند.

شهردار کرمان به ضرورت اجرای عملیات فاضلاب در قدمگاه و بازار مظفری اشاره کرد و گفت: مطالعات اولیه آغاز شده و امیدواریم اجرای فاضلاب قدمگاه و بازار مظفری نیز تا یک ماه آینده به اتمام برسد.

وی با اشاره به اینکه بازار کرمان طولانی ترین راسته بازار ایران است، اظهار داشت: با طراحی میراث فرهنگی و پشتیبانی استانداری به زودی کار سقف و بدنه سازی بازار انجام خواهد شد.

شهردار کرمان به طراحی جدید و متناسب درب واحدهای صنفی در بازار توسط میراث فرهنگی اشاره کرد و اظهار داشت: با همکاری کسبه بازار درب های جدید طراحی شده نیز باید نصب شود.

منتخب شورای شهر کرمان یادآور شد: عملیات کف سازی بازار از یکم خرداد ماه آغاز شده است و این عملیات با سرعت همچنان ادامه دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به نظر استاندار کرمان مبنی بر اجرای همزمان طراحی جدید نما و زیباسازی میدن شهدا و ارگ، امیدواریم عملیات اجرایی آن نیز تا دو هفته آینده آغاز شود.

ساماندهی وضعیت نامناسب بهداشت بازار کرمان

شهردار کرمان همچنین به وضعیت نامناسب بهداشت بازار در ساعات پایانی شب اشاره کرد و گفت: اخطاریه های لازم برای کسبه صادر شده که امیدواریم با همکاری کسبه بازار شاهد فضایی بهداشتی در بازار باشیم.

سیف الهی اظهارداشت: علاوه بر بحث مرمت بازار، اقدامات عملی مفیدی از جمله احداث کاروانسرای وکیل توسط میراث فرهنگی و ساخت مرکز تجاری، فرهنگی و تفریحی با مشارکت سرمایه گذار توسط شهرداری در حال انجام است که به رونق هرچه بیشتر بافت تاریخی کمک می کند.

وی همچنین از آماده شدن طرح مرمت پشت بام ها و چهارسوق ها توسط میراث فرهنگی خبر داد و گفت: با همکاری اصناف و نیروی انتظامی نصب شبکه دوربین های بازار به منظور امنیت این فضا نیز در حال پیگیری است.

این مسئول تصریح کرد: به منظور روان سازی ترافیک و دسترسی بهتر به بازار نیز پارکینگ های اطراف مجموعه در حال آماده شدن می باشد.

شهردار کرمان با بیان اینکه همه روزه دو مرتبه از این پروژه بازدید انجام می شود و سرعت و کیفیت آن مورد ارزیابی قرار می گیرد، افزود: امیدواریم همه این اقدامات که با حمایت استاندار و همکاری همه مدیران در حال انجام است، تا پایان سال به اتمام برسد.

سیف الهی در پایان صحبت های خود اجرای این پروژه را مصداق بارزی از فرمایش مقام معظم رهبری در انجام کارجهادی بیان نمود.