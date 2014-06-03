یوسف سبزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سالی که به تدبیر رهبر معظم انقلاب تحت عنوان "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" نامگذاری شده و با توجه به تاکیدات مکرر ایشان در مقوله اقتصاد و ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، قاچاق کالا، سوخت و ارز به عنوان آسیبی جدی بر پیکره اقتصادی کشور محسوب می شود.

این مسئول با اشاره به آثار مخرب قاچاق کالا و ارز بر رشد اقتصادی کشور عنوان کرد: هدر رفت سرمایه های ملی یکی از پیامدهای مخرب قاچاق کالا است و از آنجاکه این پدیده بیشتر در حوزه کالاهای پرمصرف و مایحتاج عمومی مردم رخ می دهد، پیامدهای دیگری در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اشتغال، صنعت و... را نیز به همراه دارد.

وی بر ضرورت تشدید مبارزه با این پدیده تاکید کرد و افزود: به استناد مصوبات کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهریار مبنی بر مقابله جدی با این پدیده شوم، تشدید نظارت بر واحدهای صنفی در دستور کار تیمهای گشت مشترک و بازرسین اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قرار گرفت.

بازرسی از 110 واحد صنفی شهریار

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهریار گفت: در این راستا طی بازرسی از 110 واحد صنفی سطح شهرستان، 59 هزار و 686 نخ سیگار قاچاق کشف و ضبط شد که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی شهریار ارسال شد.

سبزی با تاکید بر ضرورت ریشه یابی علل قاچاق کالا از سوی مجرمان عنوان کرد: بررسی های کارشناسی و موشکافانه کمک میکند تا با شناخت ابعاد مختلف جرم نظیر چگونگی تهیه، انتقال، دلایل و موارد استفاده کالاهای قاچاق، مبارزه با اینگونه اقدامات متخلفانه ریشه یابی شده و تصمیمات بازدارنده لازم در برخورد با آنها اتخاذ شود.