به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمود علوی وزیر اطلاعات هم زمان با سالروز رحلت جانگداز امام خمینی (ره)، امام راحل را « مردی مردم باور و خدامحور» دانست و گفت: حضرت امام فردی خود ساخته، الهی و مردمی بود که از بطن جامعه برآمد و به همین دلیل، مردم همراه او شدند و آن حرکت عظیم یعنی انقلاب اسلامی به وقوع پیوست .

وزیر اطلاعات، با اشاره به تعبیر دقیق مقام معظم رهبری «مدّظله العالی» در مورد حضرت امام (ره) گفت : همان گونه که مقام معظم رهبری نیز فرموده اند، باور به خدا، باور به خود و باور به مردم باعث شد که ایشان، قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی از شجاعت، قاطعیت و استقامت لازم برخوردار باشند و سکان کشتی عظیم انقلاب را هدایت نمایند.

علوی گفت : امام راحل دارای ابعاد شخصی بسیار بزرگی است که باید برای معرفی این مرد الهی به جامعه ی جهانی و نسل جوان، همه ی ابعاد مذهبی، سیاسی، علمی، عرفانی و... ایشان تبیین شود و اگر برخی از ابعاد تشریح شود و برخی دیگر مورد اشاره قرار نگیرد، مخاطب ما، جامعیت مناسبی را از ایشان دریافت نمی نماید.

وی، با اشاره به « مردمی بودن » انقلاب اسلامی گفت : انقلاب اسلامی از خود مردم است و به همین دلیل، مردم به پای آن ایستاده اند و همه مشکلات و سختی ها را تحمل می کنند چون به تعبیر آن یار سفر کرده، « مردم صاحبان اصلی این انقلابند» .

وزیر اطلاعات « اسلامیت» و « جمهوریت » را دو رکن مهم و جداناشدنی انقلاب و نظام دانست و گفت: هم مردم و هم مسوولین، تا همیشه پاسداشت ارکان نظام را بر خود فرض می دانند و به کوری چشم دشمنان، این ارکان، مسوولان و مردم از هم جداشدنی نیستند و همه، پشت سر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای ، حرکت می کنیم چون رمز موفقیت ما پیروی از رهبری است و رهبری، ستون خیمه ی انقلاب و نظام است .