به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان حسینی روز سه شنبه در نشست بررسی مشکلات ورزشی شهر محمود آباد نمونه اظهارداشت: ورزش از حوزه های مهم مدیریتی است که اگر با نگاه ویژه به آن نپردازیم قطعا در آینده با مشکلات عدیده ای از جمله آسیب های اجتماعی و کاهش سلامتی و شادابی در جامعه روبرو خواهیم شد.



وی بیان کرد: قزوین از استان های مرکزی کشور است که متاسفانه زیر ساخت های ورزشی آن خیلی ضعیف است و مسئولان رویکرد اساسی برای تقویت جایگاه وررش را ندارند.



حسینی اضافه کرد: باید مسئولان دست در دست هم دهند تا مشکلات و مطالبات ورزش مردم مرتفع شود چرا که این همه کمبود در حوزه ورزش از عهده اداره کل و با این اعتبارات محدود بر نمی آید.



سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین تصریح کرد: باید نگاه مسئولان استان به ورزش تغییر پیدا کند و با توجه ویژه به حوزه ورزش موانع توسعه را بردارند اما متاسفانه سوء مدیرت ها در عرصه ورزش موجب شده تا این حوزه آسیب جدی ببیند.



وی اظهارداشت: مسئولان باید آینده نگر باشند و درست تصمیم بگیرند، متاسفانه سالانه میلیاردها تومان هزینه درمان بیماران می شود در حالی که می توانیم با چند دهم این مبلغ و تخصیص اعتبار به حوزه ورزش از بروز برخی از بیماری ها پیش گیری کنیم.



حسینی گفت: به همین منظور این اداره برای اولین بار در کشور کمیته های تخصصی را برای تقویت شورای راهبردی ورزش استان تشکیل داده و با برگزاری 176 جلسه 11 نفر به نمایندگی از اقشار مختلف ورزشکاران در این کمیته ها حضور دارند و برای حل مشکلات ورزشی تصمیم می گیرند.



وی بیان کرد: همه شهر های استان به خصوص شهر محمود آباد نمونه از پتانسیل های ورزشی خوبی برخوردارند اما هنوز نتوانسته ایم امکانات مناسبی را برای آنها فراهم کنیم زیرا اعتبارات حوزه ورزش بسیار محدود است ولی در مقابل توقعات و مطالبات ورزشی بسیاز زیاد است.



حسینی تاکید کرد: طبق مصوبات باید 50 درصد از فضای ورزشی شهرها برای بانوان در نظر گرفته شود چرا که بانوان هم مانند آقایان به ورزش و تجهیزات ورزشی نیاز دارند اما این کار نیز محقق نشده است.



در ادامه قافله باشی معاون ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین گفت: شهر محمود آباد نمونه پتانسیل خوبی در رشته های فوتبال، کشتی، رزمی و بانوان دارد و می تواند به عنوان یکی از قطب های ورزشی استان مطرح شود.



در این جلسه که با حضور ارسلان حسینی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان و معاونان اداره کل، شهردار و اعضای شورای شهر، مسئول اداره ورزش و جوانان و مسئولان هیئت های ورزشی شهر محمود آباد نمونه برگزار شد، شرکت کنندگان مشکلات ورزشی شهر را مطرح و برررسی کردند.



احمدپور: ورزش بهترین ابزار برای سالم سازی جوانان است



شهرام احمد پور شهردار شهرمحمود آباد نمونه هم در این نشست گفت: در شرایطی قرار داریم که جوانان کشور هر لحظه در خطر توطئه های دشمنان قرار دارند و کافی است تا کمی از آنها غافل شویم، در این صورت دشمن با سواستفاده از ضعف ما جوانان را در دام می اندازد.



وی بیان کرد:شهرداری ها موسسه عمومی غیردولتی هستند و هزینه های خود را از محل درآمدهای شهری ناشی از عوارض ساخت و ساز تامین می کنند اما با همه این محدودیت ها شهرداری و شورای اسلامی شهر محمود آباد نمونه در این دوره نگاه ویژه ای به حوزه فرهنگ و ورزش دارد چرا که یکی از دغدغه های رهبر فرزانه انقلاب مسایل فرهنگی است.



وی تصریح کرد: عرصه ورزش درآمدزا نیست به همین دلیل کمتر فردی حاضر به سرمایه گذاری در این حوزه می شود مگر این که ورزشکار و عاشق ورزش باشد.



احمد پور افزود: شهرداری و شورای اسلامی شهر محمود آباد نمونه مساعدت و همکاری لازم را با سرمایه گذاران به ویژه در حوزه ورزش خواهد داشت چرا که معتقدیم با توسعه فضاهای ورزشی جامعه سالم و شادابی خواهیم داشت.



شهردار محمود آباد نمونه با بیان اینکه تنها یک سالن ورزشی در شهر وجود دارد اظهارداشت: یکی از مهمترین مشکلات شهر با توجه به جمعیت بالایی که دارد عدم برخوردای از زمین چمن مصنوعی است که انتظار داریم با مساعدت اداره کل ورزش و جوانان هر چه سریعتر این سالن احداث شود.



دومین همایش تجلیل از قهرمانان ورزشی شهر محمود آباد اواخر خرداد ماه برگزار می شود



مهدی شیری مسئول اداره ورزش و جوانان شهر محمود آباد نمونه هم در این نشست گفت: خوشبختانه در سال جاری و با حضور شهردار جدید نگاه های مسئولان شهری و شورای شهر به ورزش تغییر یافته و همکاری و مساعدت آنها موجب توسعه و تقویت ورزش شهر شده است.



وی افزود: دومین همایش تجلیل از قهرمانان ورزشی شهر محمود آباد نمونه با همکاری شهرداری و اداره کل اواخر خرداد ماه برگزار می شود.



شیری بیان کرد: در این همایش از قهرمانان کشوری و استانی در رشته های مختلف تجلیل خواهد شد.



در این جلسه که با حضور ارسلان حسینی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان و معاونان اداره کل، شهردار و اعضای شورای شهر، مسئول اداره ورزش و جوانان و مسئولان هیئت های ورزشی شهر محمود آباد نمونه برگزار می شد، مشکلات ورزشی شهر مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.