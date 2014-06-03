70 نخبه جانباز و ایثارگر لرستانی دارای مقالات بین المللی و تالیفات علمی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مراد روشنی ظهر سه شنبه در دیدار جانبازان لرستانی با نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد اظهار داشت: لرستان مهد حماسه و ایثار است به طوریکه از نظر حضور نیروهای رزمنده در عرصه دفاع مقدس یکی از استان های پیشتاز و پیشرو محسوب می شود.

وی گفت: وقتی نام لرستان در عرصه جنگ و جهاد می آید این جمله رهبر انقلاب در ذهن تداعی می شود که به دنبال عملیات حاج عمران فرمودند رزم دلاور مردان لر قبل از اینکه شنیدنی باشد دیدنی است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان در اینباره افزود: جانبازان که روزی همرزمان و همراهان شهدا بودن امروز خود شهیدان زنده ای هستند که با مناعت طبع، بزرگواری و صبر و تحمل جراحات ناشی از مجروحیت دوران دفاع مقدس را تحمل می کنند و با عشق و شور و ایمان راسخ و همچنین با ولایت مداری به تمام معنا راه امام و راه شهدا را ادامه می دهند.

روشنی افزود: جانبازان کشور در کنار شهدا حماسه ها آفریده اند و ندای رهبر انقلاب را لیبک گفتند و امروز نیز مشتاقانه و با ایمان راسخ لبیک گوی فرامین و ندای رهبری بوده و هستند و در تمامی عرصه ها حماسه آفرینی می کنند.

وی به حماسه آفرینی جانبازان در همه عرصه ها اشاره کرد و گفت: جانبازان بعد از انقلاب نیز در عرصه های مختلف از جمله در عرصه فرهنگ حماسه ها آفریدند و با اندیشه و قلم خود خاطرات جنگ را به رشته تحریر در می آورند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان ادامه داد: در جامعه ایثارگری و به ویژه جانبازان لرستانی 70 نخبه وجود دارد که دارای مقالات بین المللی و تالیفات علمی متعددی هستند.

وی تصریح کرد: در عرصه ورزش نیز جانبازان لرستانی با رشادت تمام و مجروحیت هایی که بر جسم خود دارند افتخار و سربلندی کسب می کنند و روح آن ها تسلیم ضربات دشمن نشده است.

روشنی نقش جانبازان را در حوزه های فرهنگی تاثیرگذار دانست و گفت: جانبازان در حوزه فرهنگ با معرفت دینی و خود فعالیت موثری دارند و همچنین در عرصه های اقتصادی و اجتماعی نیز گام های خوبی برداشته اند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان به بخشی از مشکلات جانبازان لرستانی اشاره کرد و گفت: جانبازان لرستانی در حوزه اشتغال فرزندان و همچنین درمان خود با مشکلاتی مواجه هستند که مشکلات آن ها در حال پیگیری از سوی بنیاد شهید استان است.