به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت دولتی روس اتم روسیه در راستای افزایش فعالیت های خود در کشورهای مختلف و همچنین رسیدن به درآمد بیشتر در نظر دارد که فهرست سفارشاتش برای ساخت نیروگاه‌های هسته ای در نقاط مختلف جهان را تا ۲۵ درصد افزایش داده و به رقمی حدود یکصد میلیارد دلار برساند.

"سرگئی کرییِنکو" مدیرعامل شرکت روس اتم، در دیدار با "دیمیتری مدودف" نخست وزیر روسیه، گفت: فهرست جدید شامل ساخت نیروگاه های هسته ای در کشورهای قزاقستان، هند، ایران و مجارستان است. این شرکت در صدد است تا لیست ۱۰ ساله سفارش ساخت نیروگاه های هسته ای را در سال ۲۰۱۴ به رقم ۹۸ میلیارد یا حتی صد میلیارد دلار برساند.

رویترز می ‌نویسد که این شرکت روسی اخیرا موفق به عقد قرارداد ساخت نیروگاه هسته ‌ای با مجارستان شده و با کشورهای هند و قزاقستان برای ساخت راکتورهای اتمی به توافقاتی رسیده است. روس اتم همچنین در نظر دارد علاوه بر نیروگاه بوشهر که در سال ۲۰۱۱ به بهره ‌برداری رسید، نیروگاه های جدیدی در ایران احداث کند.

این در حالی است که مدتی قبل برخی منابع از امکان ساخت چهار تا هشت نیروگاه جدید هسته ای توسط روسیه در ایران خبر داده بودند. رویترز در ادامه گزارش خود می ‌نویسد که روسیه در نظر دارد حجم سفارشات ساخت نیروگاه‌های خارجی را تا سال ۲۰۳۰ تا سه برابر افزایش داده و به رقم ۸۰ راکتور هسته ای برساند.