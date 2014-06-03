به گزارش خبرنگار مهر، در آن روزها نه تنها فضای قزوین آکنده از غم و سوگواری بود که تمام کشور و جهان اسلام به سوگ امام خمینی نشسته بودند؛ چرا که هم رهبری فرزانه و هم بزرگترین احیاگر اسلام در دوران معاصر را از دست رفته می‌دیدند.

اکنون که بیست و پنج سال از رحلت امام می‌گذرد، یاد خوش و آموزه‌های نجات بخش وی بیش از بیش برای ملت ایران ثابت شده است، چنانکه تنها مرقد امام جدای از آرمان‌های ایشان، همه ساله مشتاق زائرانی است که از سراسر ایرن خود را به صحن بنیانگذار جمهوری اسلامی می‌رسانند و 12 هزار نفر از این جمعیت، سهم زائرانی است که فقط از استان قزوین به مرقد امام خمینی(ره) اعزام شده‌اند.

اما پرداختن به یاد، زندگی و رسالت امام، بسیار فراتر از زیارت مرقد ایشان، اقامه عزا و سایر مسائلی از این دست است.

ابهت ابر قدرت‌ها را درهم شکست

حجت ‌الاسلام نعمت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دستاورد نظام حکومتی مطلوب امام به خبرنگار مهر اظهارداشت: حکومت اسلامی که حضرت امام خمینی(ره) آن را بنیانگذاری کرد، ابهت ابر قدرت‌ها را شکست و برای ملت ایران عزت و عظمت به ارمغان آورد که با رهبری مدبرانه مقام معظم رهبری در ادامه راه امام خمینی(ره) شاهد دستاوردهای چشمگیر انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف در سطح جهان هستیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین می‌افزاید: پیام‌ها، نوشته‌ها و سخنرانی‌های امام خمینی(ره) همگی نشانگر اهمیت جایگاه ولایت فقیه دارد، امام(ره) خود درباره اهمیت نظرات فقیه و ولایت فقیه می‌فرمایند: "من به همه ملت، به همه قوای انتظامی اطمینان می‌دهم که امر دولت اسلامی اگر با نظرات فقیه و ولایت فقیه باشد آسیبی بر این مملکت وارد نخواهد شد".

وی تصریح کرد: ترویج اندیشه‌های امام خمینی(ره) موجب احیای فرهنگ و هویت دینی ملت ایران می‌شود و سالروز ارتحال امام خمینی(ره) ایام مناسبی برای بررسی موضوع ولایت و تبیین آن در جامعه است.



امام شخصیتی جامع الاطراف بود

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین همچنین پیرامون شخصیت علمی امام که برای نسل امروز کمتر شناخته شده است گفت: امام خمینی(ره) یک مجتهد، فقیه، فیلسوف و عارفی به تمام معنا و سیاستمداری برجسته بود که با سیاستی برگرفته از قرآن، سیره و شریعت نبوی حرکت عظیمی را در سراسر دنیا بوجود آورد.

حجت ‌الاسلام نعمت اللهی یادآورشد: حرکت انقلاب امام خمینی (ره) فقط مختص ایران نبود بلکه روح تازه‌ای به ملت‌های مستضعف دمید و ثابت کرد که آنان نیز حق اداره جهان را دارند و امروز شاهدیم این خروش هنوز هم ادامه دارد و به منطقه خاورمیانه رسیده و حتی در کشورهای اروپایی نیز دیده می‌شود.

حفظ آرمان های انقلاب باارزش‌تر از هر شعاری است

حجت ‌الاسلام نعمت اللهی با اشاره به وظیفه ملت ایران اسلامی پس از رحلت امام، خاطرنشان می کند: احیای دین ناب اسلام از اهداف اساسی امام خمینی(ره) بود، لذا امروز بر تمامی مسلمانان، بویژه ملت ایران اسلامی پیروی از افکار آن حضرت واجب است تا در راستای تحقق منویات و اهداف والای ایشان گام بردارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین بیان کرد:همه بایدبرای حفظ آرمان‌های امام راحل تلاش کنیم و رهرو خون شهیدان انقلاب اسلامی باشیم و از آرمانهای بزرگ امام راحل مانند توجه به مستضعفین، استکبارستیزی، اتحاد و انسجام امت اسلامی، وحدت مسلمانان توجه به مسائل اصلی و اساسی، توجه به اصول و چهارچوب های اساسی نظام مانند اصول مترقی قانون اساسی و تبعیت از رهبری حراست کنیم.

اعتقاد امام خمینی(ره) به بازیابی هویت مسلمانان

دکتر حسینعلی عسگری از اساتید جامعه شناسی دانشگاه قزوین هم در رابطه با ویژگی‌های نظام فکری امام به خبرنگار مهر گفت: 50 سال است که امام خمینی(ره) بزرگ ترین الگوی فكری و عملی مسلمانان دنیا به شمار می آیند؛ چرا كه با توجه به بعد جهان شمولی و فرامرزی نظام فکری خود، توانستند الهام بخش مسلمانان در پیوند اسلامیت و جمهوریت باشند و ضمن بازگرداندن روح جهاد و مبارزه به جوامع مسلمانان به آنان بیاموزند كه در نظام مردم سالاری اسلامی، دین، استقلال، آزادی و عزت مردم در فضای سالم، مشروع و سازنده رقم می خورد.

وی ادامه داد: بنیانگذار جمهوری اسلامی با تشویق مسلمانان به بازگشت به دین و نشان دادن توان اسلام در نظام سازی و ساماندهی تحولات اجتماعی، توانست در فرایند بیداری مسلمانان با تقویت روحیه كرامت، عزت، مسئولیت پذیری، استقلال طلبی و آزادی خواهی، نوعی هویت سازی مبتنی بر آموزه های اسلامی را در جوامع مسلمانان خاورمیانه و شمال آفریقا رقم زند.

عسگری معتقد است که ایمان و اعتقاد امام خمینی(ره) به بازیابی هویت مسلمانان بر اساس بازگشت به اصول اساسی دین مبین اسلام به عنوان مكتبی توانا برای نجات بشریت و رهایی آنان از استبداد داخلی و استعمار خارجی، حكایت از نقش بی بدیل ایشان در بازگرداندن غرور، امید و آزادی به زندگی ایرانیان داشت، نقشی که نه تنها در دوره معاصر بلکه طی قرون متمادی صرفاً توسط امام ایفا شد.

عسگری افزود: در میان رهبران سیاسی جهان کمتر موردی را می‌توان یافت که فردی جامع مرجعیت دینی و سیاسی و در بعد علمی نیز شخصیتی درجه یک باشد.



این استاد جامعه شناسی یادآورشد:امام یکی از بزرگترین نمایندگان مکتب فلسفی ملاصدرای شیرازی در جهان اسلام به شمار می آیند از طرفی نیز شروح و تفاسیر ایشان بر احادیث، آیات و سایر معارف اسلامی از منابع درجه یک دروس حوزوی محسوب می شود که این میزان از تسلط با توجه به حجم مبارزات امام با رژیم وقت، جای شگفتی دارد و خود یکی دیگر از ویژگی های اختصاصی امام خمینی(ره) در زندگی علمی ایشان محسوب می‌شود.



عسگری با اشاره به بعد فراجناحی شخصیت امام برای همه احزاب، جریان ها و به طور کلی ملت ایران بیان کرد: آموزه‌های امام امروزه در دنیا هواخواهان بسیاری دارد، حال آنکه برخی به اشتباه قصد دارند تا آرمانهای امام را متعلق به یک جریان محدود نشان دهند در صورتی که نه تنها آموزه های ایشان متعلق به کل ملت ایران است، بلکه در این بین راه سومی نیز پیش روی جهانیان می گذارد که غیر از تجربه های شکست خورده غربی و شرقی است.



وی گفت: ایضاح، تبیین و از همه مهم تر عملی ساختن آموزه های انقلاب و امام راحل، مهم ترین وظیفه ایرانیان نسبت به امام است و پس از آن آشنا کردن بیش از پیش جهانیان با تعالیم و ایده های ایشان در مرتبه بعدی این ادای دین و تکلیف قرار دارد.