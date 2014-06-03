به گزارش خبرگزاری مهر، به همت رایزنی فرهنگی كشورمان و با همکاری انستیتو شرق شناسی آکادمی ملی علوم ارمنستان 15 خرداد ماه 1393 سمیناری تحت عنوان بررسی تأثیرات آراء و اندیشه های امام خمینی(ره) با رویکرد معنویت در جهان معاصر در آکادمی ملی علوم برگزار مي شود.

سخنرانان و مدعوین اصلی این همایش حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، محمد رئیسی سفیر و مجید مشکی رایزن فرهنگی ایران در ارمنستان، اسقف هواکیم مانوکیان رئیس روابط بین کلیسایی اچمیادزین، نرسس تر وارطانیان معاون وزیر فرهنگ ارمنستان هستند.

همچنین پروفسور رادیک مارتیروسیان، رئیس آکادمی ملی علوم ارمنستان، پروفسور آرام سیمونیان رئیس دانشگاه دولتی ایروان، وازگن مانوکیان رئیس شورای عمومی ارمنستان، پروفسور روبن سافراستیان رئیس انستیتو شرق شناسی، پروفسور واهان بایبورتیان رئیس بخش ایران، پروفسور آرمانوش کوزمویان پژوهشگر ارشد بخش ایران، پروفسور وارطان دوریکیان معاون انستیتو ادبیات، نازلی ناواساردیان محقق و شرق شناس و دکتر مهر باغداساریان کارشناس ارشد ایران شناس در این سمینار تخصصی حضور خواهند داشت.