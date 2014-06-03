به گزارش خبرنگار مهر، سیدغلامرضا حسینی بعد از ظهر سه‌شنبه در نخستین کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان در سال جاری اظهار داشت: اینترنت و فضای مجازی در کنار همه فواید خود، معایب زیادی دارد و هنر این است که در کنار این معایب بتوانیم به درستی از آن استفاده کنیم.

وی جهانی و فرامرزی بودن، وابسته به زمان و مکان خاص نبودن، دسترسی به آخرین اطلاعات به صورت آسان، جذابیت و تنوع، پنهان ماندن هویت و انتشار سریع اطلاعات را از جمله ویژگی‌های فضای مجازی عنوان کرد.

ایران بالاترین سهم رشد کاربر را در خاورمیانه دارد

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر 45 میلیون و 100 هزار نفر کاربر ایرانی در فضای مجازی وجود دارد، تصریح کرد: ایران بالاترین سهم رشد کاربر را در خاورمیانه دارد.

حسینی اضافه کرد: این در حالی است که تنها دو میلیون نفر از این افراد به دنبال جستجو کارهای علمی و کاری در این فضا هستند.

وی با اشاره به اعمال تحریم‌های شدید از سوی دشمنان در چند سال اخیر، یادآور شد: همه این تحریم‌ها در حالی است که رئیس جمهور آمریکا در هفته گذشته اعلام کرد ایران در فضای سایبری نباید هیچ محدودیتی داشته باشد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی نرم‌افزارهایی از جمله وایبر، وی‌چت و لاین را از جمله نرم‌افزارهایی عنوان کرد که به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته‌اند و تهدیدهای زیادی را برای جوانان ما به دنبال دارند.

حسینی با انتقاد از رشد روزافزون کابران رایتل در کشور، یادآور شد: هر چند علمای زیادی مردم را از استفاده از این سیم کارت منع کرده‌اند اما بازهم شاهد فعالیت وسیع این اپراتور در کشور هستیم و با حضور آن تهدیدات زیادی در انتظار خانواده‌ها است.

وی با بیان اینکه بیشتر مشکلات ما به واسطه عدم شناخت از فضای اینترنتی است، بیان داشت: خراسان جنوبی نخستین استان کشور بود که سرقت اعضای بدن و قتل‌های اینترنتی را بررسی کرد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه یکی از بزرگترین مسائل اجتماعی که جوامع امروزی به آن مبتلا هستند ضعف بنیان خانواده است، بیان داشت: در حال حاضر 10 درصد از پرونده‌های تشکیل شده در پلیس فتا به خاطر اختلافات خانوادگی متأثر از فضای مجازی است.

حسینی ادامه داد:حدود 60 درصد از این پرونده‌ها در بحث کلاهبرداری و 30 درصد نیز در رابطه با مسائل جانبی و غیراخلاقی فضای مجازی است.

وی کم‌رنگ شدن باورهای دینی و شرکت کردن در جلسلت مذهبی، روی گردانی از احکام الهی، تغییرات فاحش در شیوه لباس پوشیدن و آرایش مو، آلوده شدن به گناهان اخلاقی و جنسی و بیماری‌های مهلک خانمان‌ سوز و بی علاقگی به وطن را از جمله تهدیدات فضای مجازی برای جامعه اعلام کرد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی گفت: با توجه به اینکه جرائم اینترنتی جرائم روز هستند و همه مردم با آن درگیر بوده بنابراین نیاز است برنامه‌ریزی مدونی برای آن داشته باشیم.

حسینی از همه مردم خواست تا زمانی که نسبت به ابزارهای اطراف خود شناخت و آگاهی ندارند، هیچ گاه از آن استفاده نکنند چراکه این کار سبب بروز اتفاقاتی می شود که گاهی اوقات امکان برگشت برای آن وجود ندارد.