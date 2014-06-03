به گزارش خبرنگار مهر، رامز نصيري صالح عصر سه شنبه در بازدید از شهرستان نمین و در جلسه هم‌انديشي با فرماندار این شهرستان افزود: افتتاح این مرکز در سال‌جاری، چشم‌انداز خوبی برای فعالیت‌های علمی در حوزه كشاورزي بويژه گياهان دارويي استان ایجاد كرده است.

وی با اشاره به توانمندي‌هاي جهاددانشگاهي در عرصه‌هاي پژوهشي، آموزشي و فرهنگي تصریح کرد: اين نهاد انقلابي آمادگي دارد در شناسايي و به ثمر رساندن استعدادهاي بالقوه شهرستان نمين مشاركت کند.

رئيس جهاددانشگاهي واحد استان اردبيل ادامه داد: این نهاد با انجام مطالعاتي در زمینه فندق و گیاهان دارویی تلاش می مند زمینه فعالیت و اشتغال فارغ‌التحصیلان این رشته ها فراهم کرده و در راستای توسعه اقتصادی منطقه گام بردارد.

وی با تاکید به فعالیت‌های راهبردی این نهاد برای توسعه صنعتي نمين، متذکر شد: امیدواریم در اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه‌ مدت عمومي و تخصصي و استفاده از پشتوانه‌های این شهرستان برای ارائه خدمات آموزشی به کودکان و جوانان بهره‌مند شویم.

بهره برداری از 30 درصد توانمندی های نمین

فرماندار نمين نیز در این جلسه هم اندیشی با بیان اینکه تنها 30 درصد از توانمندي‌هاي اين شهرستان به مرحله بهره‌برداري رسيده است، تصريح كرد: با وجود تلاش های صورت گرفته برای استعداديابي و شكوفايي، هنوز ابعاد بالايي از استعدادهاي بالقوه آن ناشناخته مانده كه در كشف و معرفي آن، مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي مي‌توانند نقش عمده‌اي ايفا کنند.

به تاکید سيد مهدي جوادي بايد با انجام طرح‌هاي تحقيقاتي و يافته‌هاي علمي براي پيشرفت شهرستان تصميم‌گيري شود و بسترسازي به‌صورت علمي و آگاهانه انجام گيرد.

وی عنوان کرد: در این راستا مصمم هستیم براي شناسايي زمينه‌هاي توسعه اين شهرستان، همكاري خود را با مراكز علمي و تحقيقاتي گسترش دهيم كه جهاددانشگاهي در اولويت اين مراكز قرار دارد.

فرماندار نمين با بیان اینکه شهرستان نمين گستره وسيعي براي توسعه فعاليت‌هاي پژوهشي جهاددانشگاهي دارد، از آمادگی تامین اعتبار و حمایت از راه‌اندازی مراکز مطالعاتی و پژوهشگاه جهاددانشگاهی در حوزه علم و صنعت خبر داد.

وی به ظرفيت بالاي معادن نمين اشاره كرد و افزود: معادن ظرفیت خوبي براي صنعتی شدن این شهرستان است، اما طی سال‌های اخير تنها کارخانه سیمان فعالیت داشته در حالیکه در این شهرستان وجود معدن غنی عقیق مسلم شده و امکان بهره برداری هم دارد.

جوادی با اشاره پتانسيل شهرستان نمين در زمينه گياهان دارويي بیان داشت: این منطقه استعداد زیادی برای کاشت و بهره برداری از گیاهان دارویی دارد.