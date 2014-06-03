به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر ناصری عصر سه شنبه در بیست و پنجمین سالگرد عروج ملکوتی معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) درمسجد جامع قائم شهر با بیان اینکه ترس، ضعف و التهاب در قاموس وجودی حضرت امام نبود، اظهارداشت: با توجه به تبعید های مختلف، امام در زمان طاغوت در نقطه دور افتاده ترکیه سینه سپر کرد و با قدرت در مقابل دشمنان جمهوری اسلامی ایران ایستادگی کرد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه اسلام و جمهوری اسلامی ایران در کل جهان، افزود: امروز برای نخستین بار، نظام خود کامه آمریکا با به زبان آوردن ترس، اعتراف کرد که از حیات مجدد اسلامی هراس دارد.

این نماینده مجلس از ولی فقیه بعنوان محور وحدت مردم ایران نام برد و اذعان داشت: با توجه به فشارهای بسیار، تحریم های مختلف، شرط و شروط ها، تحمیل جنگ از طریق دشمنان جمهوری اسلامی، دین خدا بر این کشور حاکم است.

حجت الاسلام ناصری با اشاره به وجود دشمنان بسیار در مسیر انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری 25 سال در فراز و نشیب ها، فتنه ها و بحران های گوناگون از انقلاب و ملت حفاظت می کنند.

وی بیان کرد: از نظر بعد عرفانی و شناخت الهی معمار کبیر انقلاب سرآمد و الگو همه بودند.

حجت اسلام ناصری با اشاره به پوشش نامناسب برخی بانوان در خیابان اذعان داشت: این بانوان سرباز پیاده ‌نظام بی‌مزد و مواجب غرب، علیه شرف، عزت، آبرو و آزادی هستند.

وی بیان کرد: آمریکا و غرب با کشیدن چادر و حجاب از سر دختران و زنان ایران، قصد ضربه به انقلاب را دارند.