به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی بعدازظهر سه شنبه در جلسه تودیع و معارفه امام جمعه شهرستان رودان که در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان بر گزار شد؛ ضمن بیان این مطلب، اظهارکرد:امام جمعه باید شجاع باشد و در مسیر احقاق حق مردم نباید هیچ گونه واهمه‌ای داشته باشد.

وی اضافه کرد: دولت‌ها همیشه دستخوش تغییرات می شوند ولی خط رهبری و فرمایشات آن حضرت باید محوریت امورات جاری در جامعه باشدو امام جمعه به‌عنوان نماینده ولی فقیه در هر شهرستان، منعکس کننده رهنمودهای رهبری در تریبون نماز جمعه است.

امام جمعه بندرعباس خاطر نشان کرد:امام جمعه وظیفه هدایت و راهنمایی رادرجامعه ایفا می کند و نباید وارد مسائل جزئی شود چون ورود به مسائل جزئی نفس‌گیر، وگت گیر و بازدارنده است ومردم برای مسائل اجرایی باید به مسئولین مربوطه و فرماندار شهر مراجعه کنند.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد:شهرستان رودان یکی از قطب‌های توانمند علمی و مذهبی هرمزگان است و انتظار می‌رود همراهی مردم وهمگامی آنها با امام جمعه موجب ارتقاءجایگاه توفیقی نماینده ولی فقیه درشهرستان خواهد شد.

آیت الله نعیم آبادی اضافه کرد:مردم باید جایگاه وجود رهبری را بدانند.شما مطمئن باشید اگر هدایت امام خمینی(ره)در جریان شکل گرفتن این انقلاب و اداره حکیمانه مقام معظم رهبری نبود،انقلاب اسلامی ایران نیز به سرنوشت انقلاب های کشورهایی نظیر مصر دچار می‌شد.