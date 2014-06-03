به گزارش خبرنگار مهر، صادق علی مقدم عصر سه‌شنبه در جمع مدیران استانی با اعلام این خبر، افزود: به فرمانداران اعلام شده که محدودیت شرایط را به مردم اطلاع رسانی کنند و صدا و سیما هم در تمام مراحل خبری و زیر نویس ها این مورد را اطلاع رسانی کرده است.

وی از ساخت مستند سیل 8 خرداد ماه در گلستان خبر داد و اظهار کرد: به دنبال آن هستیم تا مستند آموزشی با موضوع اطلاع رسانی مردم از فرایند فعالیت دستگاه ها در چرخه کمک رسانی و تاثیر نقش مردم در بحث مدیریت بحران ساخته شود.

مقدم تصریح کرد: با مشاهده این مستند مردم آگاه می‌شوند که اگر نقش خود را خوب ایفا نکنند کارها به آن سرعتی که باید پیش نخواهد رفت؛ با مدیریت درست می‌توان اثرات حادثه سیل را کاهش داد.

مديركل مديريت بحران استان گلستان خاطرنشان کرد: قرار شد دستگاه‌های اجرایی اطلاعاتشان را در اختیار روابط عمومی مديريت بحران استان بگذارند تا فیلم مستندی از فرایند اقدامات قبل، حین و بعد از حادثه تهیه شود.

وی هدف از ساخت مستند را آموزش شهروندان دانست و افزود: با ساخت این مستند به مردم آموزش داده می شود تا سیل را موضوع یک بعدی نبینند و از تمام ابعاد حادثه مطلع شوند و بدانند که سیل چه تبعات بعدی می تواند داشته باشد.

صادق علی مقدم یادآور شد: اگر مردم به توصیه‌هایی که قبل از وقوع سیل داده می‌شود توجه نکنند، مانند سیل هفته گذشته صف‌‌هایی طویلی در پشت سیل تشکیل خواهد شد.

وی اظهار کرد: بسیاری ازحادثه دیدگان مجبور شدند در محیط بیابان تا بهبود وضعیت راهها استقرار یابند؛ در این مدت جمعیت هلال احمر استان امداد رسانی به حادثه دیدگان را انجام شد اما خانوده آنها آزرده خاطر شدند که اگر به اخطار توجه می کردند شاید گرفتار سیل نمی‌شدند.