به گزارش خبرگزاری مهر، موضوعات مهم روابط دوجانبه، روند گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران و 1+5 و مسائل منطقه از جمله موضوعات مورد بحث و تبادل نظر وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و لوکزامبورگ در این دیدار بود.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با مروری بر حوزه های مختلف روابط دو کشور در زمینه های سیاسی، اقتصادی، مالی و فرهنگی، ظرفیت موجود برای ارتقاء همکاریها را مثبت ارزیابی و با توجه به فضای موجود در روابط فیمابین خصوصا در دوره جدید، بر ضرورت بکارگیری ظرفیتهای بالقوه برای گسترش و توسعه مناسبات تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان مبادله هیئت های سیاسی و پارلمانی را یکی از زمینه های مناسب برای ارتقاء روابط و همکاریها دانست که می تواند در جهت فعال شدن بیشتر روابط دو کشور مورد بررسی قرار گیرد.

جین اسلبورن وزیر امور خارجه لوکزامبورگ نیز در این دیدار با تاکید بر جایگاه مهم جمهوری اسلامی ایران در موضوعات منطقه ای و با اهمیت خواندن روابط فیمابین، ضرورت بهره گیری از ظرفیت موجود در دو کشور برای ارتقاء همکاریها را مورد توجه قرار داد.