بررسی دوباره قانون تسهیل ازدواج /تعیین تکلیف آزمون استخدامی مربیان پیش دبستانی

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه های مربوط به زنان، آموزش و پرورش و جوانان در این هفته خبرهای مهمی داشت که خلاصه ای از این اخبار را مرور می کنیم.

این هفته نشست خبری هفته جوان که از 17 خرداد ماه شروع می شود، با حضور معاون ساماندهی امور جوانان برگزار شد. محمود گلزاری در این نشست خبر از برگزاری جشن ملی بخشش جوانان در شرف اعدام با حضور مسوولان و هنرمندان داد و گفت: در این جشن از تمامی فعالان و هنرمندانی که در طول سال های گذشته بدنبال عفو جوانان اعدامی بودند، تقدیر می شود.

راه اندازی دو کلینیک کنترل خشم،تشکیل جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان،تخیف های مراکز مشاوره ازدواج به جوانان،قول هایی برای پیگیری وام ازدواج از مهمترین اتفاقاتی است که در فاصله روزهای 17 تا 23 خرداد ماه به عنوان هفته جوان، انجام شود.

مستندسازی خاطرات زنان بهبود یافته از اعتیاد

ستاد مبارزه با مواد مخدر پس از راه اندازی کمیته زنان و خانواده های آسیب پذیر در گام بعدی درصدد مستندسازی خاطرات زنان بهبودیافته از اعتیاد است.

این خبر را مشاور بانوان ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده و گفته است: این اقدام برای انتقال تجربیات و استفاده از این تجربه ها در بهبود زنان معتاد است. در حال حاضر اقدامات مربوط به مستندسازی انجام و تا پایان خرداد ماه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

بررسی قانون تسهیل ازدواج در ستاد ملی ساماندهی جوانان

پس از ابلاغ سیاست های جمعیتی از سوی رهبری، متولیان حوزه جوان برای تشویق جوانان به ازدواج اعلام کردند که باید قانون تسهیل ازدواج که سال ها پیش به تصویب رسیده است،مورد بررسی قرار گیرد تا راهکارهای اجرایی شدن آن به تصویب برسد. حالا معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده بررسی دوباره قانون تسهیل ازدواج از اولویت های ستاد ملی ساماندهی امور جوانان است.

به گفته محمود گلزاری، قرار است در نخستین جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان که هفته آینده با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف برگزار می شود قانون تسهیل ازدواج را به صورت ویژه در این ستاد مورد بحث و بررسی قرار داد و موانع تصویب و اجرای آن را از سر راه برداریم.

دلایل آموزش و پرورش برای اجرا نشدن افزایش مرخصی زایمان فرهنگیان

افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 به 9 ماه همچنان محور چالش دستگاه هایی است که هر روز به نوعی از اجرای این قانون سرباز می زنند. آموزش و پرورش به عنوان تنها وزارتخانه ای که بیشترین جمعیت کارکنان زن معلم را دارد، از جمله این دستگاه هاست که همچنان قانون افزایش مرخصی زایمان را اجرا نکرده است.

مسوولان آموزش و پرورش معتقد هستند که امکان اجرای این قانون برای معلمان وجود ندارد و باید طرح ویژه ای برای فرهنگیان تدوین شود.

به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس توسعه مشارکتهای مردمی و خانواده با کمبود نیرو از دلایل اصلی اجرا نشدن افزایش مرخصی زایمان فرهنگیان است، چرا که باید نیروی کافی برای جایگزینی وجود داشته باشد.

مرضیه گرد اعلام کرده است: شرایط معلمان با شرایط سایر کارمندان متفاوت است، برای جایگزینی نیروها نیازمند تربیت نیروهای متخصص در هر پایه هستیم که این موضوع نیز باید در طرح جامع مودر توجه قرار گیرد. ضمن آنکه اجرای قانون مرخصی زایمان به 9 ماه در‌ آموزش و پرورش منابع مالی سنگینی دارد که لحاظ نشده است.

افزایش 26 درصدی شهریه مدارس پایتخت

در این هفته بالاخره رئیس آموزش و پرورش شهر تهران سکوت خود را در مقابل خبرنگاران شکست و با برگزاری نشستی خبری به سوالات خبرنگاران در طول شش- هفت ماه گذشته پاسخ داد. اسفندیار چهاربند در این نشست خبر از افزایش 26 درصدی شهریه مدارس غیردولتی تهران داد و گفت: این افزایش شهریه براساس الگوی تعیین شهریه مشخص شده است. او همچنین بار دیگر تاکید کرد که دریافت پول اجباری از والدین به هنگام ثبت نام ممنوع است. البته توضیح داد که اگر والدین بخواهند کمک اختیاری به مدرسه کنند اشکالی ندارد اما نباید برای دریافت پول مدیر شرطی ما به ازای تحصیل دانش اموز بگذارد.

کمبود 900 معلم در مقطع ابتدیی و اجرای طرح نشاط و امید در روزهای پنج شنبه در مدارس کشور از دیگر موضوعاتی بود که چهاربند به صورت مبسوط به آن پاسخ داد.

رتبه بندی مدارس غیردولتی از مهر 93

طرح رتبه بندی مدارس غیردولتی بالاخره از مهر ماه سال 93 شکل اجرایی به خود می گیرد. این را مدیرکل سازمان مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش گفته و توضیح داده است: کارگروه رتبه بندی مدارس غیردولتی به منظور تدوین شاخص های مورد نظر تشکیل شده است و با تعیین شاخص ها، مدارس غیردولتی دوره اول و دوم ابتدایی و دوره اول و دوم متوسطه به سه سطح عالی،خوب و متوسط رتبه بندی می شوند.

براساس صحبت های مجتبی زینی وند، در الگوی تعیین شهریه مدارس غیردولتی یکی از آیتم ها، رتبه بندی مدارس است و قطعاً برای سال تحصیلی 94 - 93 رتبه بندی مدارس غیردولتی در میزان شهریه مدارس نیز تاثیرگذار خواهد بود.

تعیین تکلیف آزمون استخدام مربیان پیش دبستانی

وزیر آموزش و پرورش در این هفته بالاخره جزییات آزمون استخدامی را اعلام کرد." در برنامه تهیه شده از سوی وزارتخانه 17 مرداد ماه تاریخ برگزاری آزمون استخدامی مربیان پیش دبستانی است، اما ممکن است در جلسه هماهنگی، تاریخ و محتوای آن تغییر کند." این صحبت های علی اصغر فانی است که تاکید کرده است: دستورالعمل این آزمون از سوی وزارتخانه آماه شده است و باید هماهنگی نهایی با معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری انجام شود تا بتوان هر چه زودتر این آزمون را برگزار کرد.

پاسخ وزیر به گلایه دانش‌آموزان به سؤالات امتحان نهایی

همچنین فانی درباره گلایه تعدادی از دانش‌آموزان نسبت به سؤالات امتحانات نهایی که سوالات خارج از کتاب درسی است، گفت: باید اعتراض را بررسی کرد. ممکن است دانش‌آموز بگوید این سؤال در جزوه ما نبوده است، اما ما از جزوه امتحان نمی‌گیریم و مبنای ما کتاب درسی است و اگر سؤالی خارج از کتاب درسی باشد، قابل بررسی است اما گزارشاتی که داریم این است که سؤالات از کتاب‌های درسی بوده است.