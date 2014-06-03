کاووس محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر از آتش سوزی 33 کپر روستایی در روستای علی‌آباد خبر داد و اظهار داشت: این حادثه در ساعت 10:10صبح سه‌شنبه در 40 کیلومتر شهرستان جیرفت و روستای علی آباد اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: تعداد 33 خانور و حدود 170 نفر در این اتش سوزی دچار حادثه شدند که خوشبختانه خسارات جانی نداشته است.

محمودی تصریح کرد: پس از اطلاع از این حادثه دو تیم عملیاتی شامل 13 نفر پرسنل و نجاتگر به منطقه اعزام شدند که موفق به مهار آتش به کمک آتش نشانان شدند.

وی همچنین از توزیع قلام مورد نیاز شامل پتو، البسه، فانوس، کنسروجات، برنج، قند وشکر خبر داد و افزود: تیم امداد و نجات بعد از 13 ساعت کار و تلاش موفق به مهار آتش شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود ازانحراف یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 و برخورد با گاردریل در کیلومتر 20 محور راین- جیرفت خبر داد.

وی گفت: این حادثه در پایگاه اسکر اتفاق افتاد و متاسفانه یک نفر در این حادثه جان خود را از دست داد .