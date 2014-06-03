به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، کمیته عالی انتخابات مصر از پیروزی عبدالفتاح السیسی به عنوان رئیس جمهوری مصر با 2378104 رای به میزان 96 درصد و دست یابی حمدین صباحی به 757511 یعنی 3.9 خبر داد.

این کمیته تعداد رای دهندگان را 25 میلیون 578 هزار و 223 نفر و تعداد آرای صحیح را 24 میلیون و537 هزار و 615 رای و میزان مشارکت را 47.45 درصد اعلام کرد.

عبدالعزیز سلمان دبیر کل کمیته عالی انتخابات مصر اعلام کرد: انتخابات مطابق با معیارهای بین الملی و در کمال شفافیت برگزار شد.

انور رشاد العاصی رئیس کمیته عالی انتخابات مصر گفت: ما قانون اساسی را تدوین کردیم و رئیس جمهوری را انتخاب کردیم و فقط انتخاب پارلمان باقیمانده است. ما همه اطلاعات را در اختیار ناظران بین المللی و رسانه ها قرار دادیم. ما از تکنولوژی جدید استفاده کردیم.

وی افزود: صد هزار ناظر داخلی و پانزده هزار و 549 ناظر بین المللی بر انتخابات مصر نظارت کردند.