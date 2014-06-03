به گزارش خبرگزاری مهر ،اسماعیل دوستی عضو شورای شهر تهران با اشاره به طوفان روز گذشته در تهران گفت: در این زمینه سازمان هواشناسی در اطلاع‌رسانی قصور کرده و باید در این زمینه پاسخ بدهد.دوستی در جلسه امروز با اشاره به طوفان روز گذشته در تهران و عدم اطلاع‌رسانی به موقع از سوی سازمان هواشناسی گفت: در این زمینه سازمان هواشناسی قصور کرده است چرا که این سازمان می‌توانسته است ساعت و سرعت طوفان را از قبل اعلام کند.

وی اضافه کرد: خدا را شاکر هستیم که با وجود این طوفان تعداد تلفات در تهران کم بوده و در واقع خداوند در این زمینه ما را کمک کرده است.

دوستی با اشاره به اطلاع‌رسانی امروز سازمان هواشناسی درخصوص وقوع طوفان در تهران گفت: امروز سازمان هواشناسی اعلام کرده است که طوفانی با سرعت 95 کیلومتر در تهران رخ خواهد داد و این سئوال مطرح می‌شود که چرا این دوستان دیروز در این زمینه اطلاع‌رسانی نکرده‌اند؟!

رئیس کمیته حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: پیشنهاد می‌شود روزنامه همشهری از زیر مجموعه شهرداری خارج و در اختیار شورای شهر قرار گیرد.

محسن سرخو با اشاره به وقوع طوفان در روز گذشته در تهران اظهار داشت: ابتدا باید از سازمان آتش‌نشانی بخاطر اقدامات روز گذشته و نجات شهروندان تقدیر کنیم.

وی در ادامه صحبت‌های خود به موسسه همشهری و روزنامه همشهری انتقاد کرد و تذکر داد که متأسفانه این روزنامه نتوانسته است انتظارات را برآورده کند و بجای اینکه یک روزنامه وزین و قوی تبدیل شود به یک بولتن داخلی شهرداری تبدیل شده است.

سرخو با انتقاد از مطالب روزنامه همشهری گفت: مطالبی را خلاف ‌واقع نسبت به شورا و مصوبات آن درج می‌کنند و با عبارتهایی این مصوبات را زیر سئوال می‌برند.

وی افزود: در مصوبه اخیر شورا مبنی توسعه مراکز معاینه فنی مطالبی را به نقل از مسئولان شهری منتشر می کنند در حالی که مسئولان شهرداری که در جلسات شورا حضور دارند نظری غیر این به ما ارائه کرده بودند. پس این افرادی که در جلسات شورا شرکت می کنند مسئولان شهرداری نیستند یا همشهری با افراد دیگر صحبت کرده است.

رئیس کمیته حمل و نقل شورای شهر تهران پیشنهاد داد که موسسه همشهری از زیر مجموعه شهرداری خارج و به شورای شهر منتقل شود.عضو شورای شهر تهران در ادامه در خصوص گرمخانه‌های ایجاد شده در محلات شهر تهران گفت: این یکی از اقدامات موثر شهرداری بوده به طوریکه امنیت آن به نیروی انتظامی بر می‌گردد و شهرداری هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد.

احمد دنیا مالی: تواق با بیمه برای پرداخت خسارت

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر ضمن تشکر از شهرداری های مناطق و آتش نشانی گفت: طوفان دیروز حاوی چند نکته بود که باید مورد توجه قرار گیرد. نکته اول این است که باید گزارشی از خسارات وارده به شهر توسط کمیسیون مربوطه تهیه شود و به صحن شورا ارائه گردد.

وی ادامه داد: نکته ی دیگر داربست های ساختمانی و تاور گرین ها است که سبب به مخاطره افتادن جان شهروندان شده بود. به نظر هم سازمان نظام مهندسی و هم شهرداری تهراتن باید نظارت بیشتری براین امر داشته باشند.

این در حالی است که در هفته گذشته آقای مختاباد تذکری در خصوص تاور گرین های خطرناک در تهران داده بود.

دنیا مالی همچنین ابراز کرد: دیرو تعدادی از شهروندان جان خود را از دست دادند و برخی هم متحمل خسارت شدند در این اوضاع چه کسی باید پاسخگوی مردم باشد؟ من پیشنهاد می دهم شهرداری با همکاری بانک شهر تعهدی داشته باشند و با شرکت های بیمه توافقاتی انجام دهند تا در هنگام وقوع این حوادث بتوانیم پاسخگوی خسارات شهروندان باشیم.

وی خاطر نشان کرد: روز گذشته صد ها اصله درخت در مناطق تهران بر زمین افتاد که این نشان می دهد باید اقدام مناسبی در جهت سیستم ایمنی فضای سبز انجام گیرد تا با یک طوفان این حجم تخریب صورت نپذیرد.

محمد سالاری : شهرداری تعهدات فی البداهه ندهد

رییس کمیسیون شهر سازی و معماری شورا نیز با اشاره به طوفان روز گذشته گفت: در خصوص سازه نگهبان من تذکرات سازمان نظام مهندسی به شهرداری تهران را دارم که عدم اجرای سازه محافظ سبب به مخاطره افتادن جان شهروندان شده است. در این زمینه هم مهندس ناظر (حقیقی-حقوقی) و هم عوامل شهرداری باید مواخذه شوند.

وی ادامه داد: تذکری هم به شهردار تهران دارم که در حال حاضر در اجلاس سنگاپور است. به نظر می رسد با توجه به زمینه های تخصصی همایش های در حال برگزاری که زمینه های تخصصی مدیریت شهری است اعضای شورا در کمیسیون های تخصصی هم می توانستند در این سفر شهردار را همراهی کنند .

وی در ادامه خاطر نشان کرد: شهرداری تهران به واسطه عدم وجود درآمد پایدار باغات و املاک را می فروشد و در چنین شرایطی هم تعهدات فی البداهه به دولت می دهد. این در حالی است که این فضای تعاملی از شورا شکل گرفته و شورا باید بر تعهدات شهرداری ناظر باشد.

در ادامه جلسه علی صابری با استقبال از پیشنهاد دنیا مالی مبنی بر بیمه نامه مدنی گفت: پیشنهاد می کنم این امر را به عنوان دستاورد این جلسه پیگری کنید.

رحمت‌اله حافظی در ادامه جلسه با اشاره به وقوع طوفان روز گذشته در تهران، اظهار داشت: ‌اتفاقات دیروز به حدی پیش‌بینی نشده بود که حتی در یکی از ادارات آموزش و پرورش در یکی از مناطق تهران دکل مخابراتی بوده که به دلیل طوفان این دکل کنده و از روی ساختمان به درون خیابان آویزان شده بود.

وی تصریح کرد: قطعا حادثه روز گذشته اتفاق عادی نبوده ضمن اینکه باید در آینده اطلاع‌رسانی دقیقی در این زمینه از سوی مسئولان مربوطه صورت گیرد.در ضمن مدیریت بحران هم نباید به مانند روز گذشته از کنار این حوادث بگذرد.