به گزارش خبرگزاری مهر ،معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تهران برنامه‌های شهرداری‌ را برای ماه مبارک رمضان تشریح کرد و اعضای شورای شهر نیز انتقادات و پیشنهادات خود را در این زمینه بیان کردند.

حجت‌الاسلام میثم امرودی در این جلسه با اشاره به اینکه برنامه‌های شهرداری در ارتباط با ماه مبارک رمضان تا عید فطر ادامه دارد، گفت: روز قدس، عید سعید فطر و شب‌های قدر از جمله مناسبت‌هایی است که شهرداری تهران برنامه‌هایی را در این زمینه درنظر گرفته است.

وی با بیان اینکه بخشی از برنامه‌ها در قالب 174 محله، برخی در قالب 22 منطقه و بخشی از آن در قالب سازمانی تهیه شده است، ادامه داد: ما همه ساله برنامه‌های تفریحی و سرگرمی خود را در این زمینه داشته‌ایم که امسال رویکردمان با توجه به مصادف بودن ماه مبارک رمضان با تابستان ، گردشگری و پرکردن اوقات فراغت خواهد بود.

به گفته وی برنامه‌های مربوط به اوقات فراغت با همکاری آموزش و پرورش، سراهای محلات و مساجد در نظر گرفته شده و به منظور آشنایی مردم با شهر تهران به مدت 100 روز و با رویکرد مذهبی از افطار تا سحر، تهرانگردی پیش‌بینی کرده‌ایم.

امرودی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه قرآن و فعال کردن بوستان‌های قرآنی در دستور کار قرار دارد و قصد داریم نمایشگاه قرآنی را در باغ موزه دفاع مقدس برگزار کنیم.

وی با اشاره به فعالیت‌های سازمان ورزش شهرداری در این زمینه خاطرنشان کرد: ایجاد ایستگاه‌های تندرستی ، حساس کردن مردم به سلامتشان و نیز توجه به ورزش کارکنان شهرداری از جمله برنامه‌های شهرداری تهران در ایام ماه مبارک رمضان است.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تهران با اعلام اینکه پذیرایی از 1.5 میلیون میهمان در ماه مبارک رمضان از برج میلاد پیش‌بینی شده است گفت: علاوه بر این طرح نسیم بهشت، خانه‌های کودک، کارگاه‌های آموزش شهروندی، شب‌های شیدایی و موزه قرآنی از دیگر برنامه‌های شهرداری تهران است.

عبدالمقیم ناصحی: سریال های ماه رمضان در زمان مناسبی پخش نمی شوند

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا مساجد در ایام ماه مبارک رمضان خالی نباشد، گفت: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که سریالهای تلویزیونی و برنامه‌های شهرداری در بوستان‌ها و پارک‌ها ۲ ساعت بعد از افطار پخش و اجرا شود.

حجت‌الاسلام ناصحی در ابتدا با عرض تسلیت به خانواده های جان باختگان طوفان روز گذشته گفت: ما از مسئولان انتظار داریم قدرت علمی بیشتری به مردم بدهند تا آنان بتوانند در برابر حوادث غیر مترقبه ای نظیر طوفان دیروز آمادگی داشته باشند. اگر عنایت خداوند نبود شاید اتفاقات ناگوار تری رخ می داد.

وی در ادامه تصریح کرد: ماه مبارک رمضان امسال به لحاظ تاریخی در تابستان قرار گرفته است و شبهای این فصل کوتاه است و عملاً در مساجد فرصتی نیست که در حوزه تبلیغات دینی فعالیتی صورت گیرد.

ناصحی ادامه داد: برنامه‌های متنوعی از سوی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در ماه مبارک رمضان پیش‌بینی شده است که جای تشکر دارد اما باید به این نکته توجه کرد که اجرای این برنامه ها در خارج از مساجد سبب خواهد شد مساجد از جمعیت عاری باشد. حال آنکه عبادات در مساجد در پیشگاه خداوند اجر و ثوابی عظیم دارد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران افزود:بهتر است این برنامه ها یک ساعت بعد از نماز جماعت در بوستان ها برگزار شود حال آنکه ائمه جماعات همواره نسبت به این موضوع گله مند بودند. البته زمان نامناسب سریال های ماه رمضان درست بعد از اذان مغرب هم مزید بر علت است که امیدواریم این مورد هم همانند برنامه های شهرداری به زمان بعد از نماز جماعت موکول شود.

وی افزود: امیدواریم این برنامه ها به گونه ای باشد که حداقل 2 ساعت از زمان افطار گذشته باشد و ائمه جماعت مساجد نیز بتوانند از حضور مردم در مساجد برای تبلیغ موارد مختلف دینی استفاده کنند.

ناصحی همچنین با اشاره به پرهیز از موازی کاری سازمان و گزارش های مغایر با واقعیت گفت: متاسفانه گزارش هایی که دوستان می دهند با آنچه اتفاق می افتد مغایرت دارد و امیدواریم دوستان از این پس گزارش هایی را ارائه دهند که ملموس باشند. دوستان در گزارش های خود شرایطی را توصیف می کنند که اگر اینگونه باشد باید سجده شکر به جا آورد اما در واقعیت چنین امری رخ نمی دهد. این در حالی است که هنوز سازمان هایی نظیر اوقاف و تبلیغات اسلامی گزارش های خود را برای ماه مبارک رمضان ارائه ندادند .

رییس کمیسیون فرهنگی شورا همچنین به موضوع غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان اشاره کرد و افزود: آقای امرودی در گزارش خود گفتند از میان 3 هزار روحانی 700 نفر را آموزش دادند تا در مساجد به فعالیت های دینی بپردازند و به نوعی سبب جذب جوانان شوند اما تجربه نشان داده در ایام تابستان تنها برادران بسیجی هستند که در مسجد حضور دارند آن هم با کمترین امکانات و ما دیگران را در مساجد نمی بینیم. ما باید مساجد را در تابستان فعال تر کنیم.

علیرضا دبیر امروز در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه حمایت از مساجد در موضوع جزء خوانی بسیار مهم است؛ گفت: شهرداری تهران باید این موضوع را در مساجد مناطق و نواحی توسعه دهد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین به مصادف شدن بازی های جام جهانی باماه مبارک رمضان اشاره کرد و بیان داشت: روز گذشته در جلسه شورای عالی ورزش سیما هم این موضوع را مطرح کردم که باید از فرصت جام جهانی و همزمان

شدن آن با این ماه مبارک استفاده کنیم.

دبیر افزود: با توجه به اینکه تیم ملی کشورمان نیز در این مسابقات حضور دارد ما نیازمند داشتن برنامه ریزی خاص برای این ایام هستیم.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: در موضوع نوسازی بافت های فرسوده، فقط شورای شهر وظیفه اش را درست انجام داده و شهرداری و دولت باید در این خصوص پاسخگو باشند.

محسن پیر هادی: معاونت فرهنگ نیروی انسانی خود را از یاد نبرد

عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر با بیان اینکه مخاطبان شهرداری در اجرای فعالیت های فرهنگی مردم هستند گفت: معاونت فرهنگی نباید از کارکنان خود غافل شود.

وی ادامه داد: بسیاری از کارکنان حوزه فرهنگی و اجتماعی از 4، 5 صبح تا پاسی از شب به فعالیت های فرهنگی می پردازند و در طول سال حجم زیادی از کارها را انجام می دهند.

پیر هادی افزود: معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری باید به این نکته توجه داشته باشد که امکانات را در اختیار مردم قرار دهد تا مردم خود این فعالیت ها را اجرا کنند چرا که شهرداری مسئول و قیم حوزه فرهنگ نیست .

ابوالفضل قناعتی: اطعام به جای اجرای برنامه های پر هزینه

سخنگوی کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا با ابراز نارضایتی از رویکرد شهرداری در اجرای فعالیت های فرهنگی گفت: در حالی که ما در جنوب شهر افرادی داریم که برای اطعام خود در سحر و افطار با مشکل مواجه هستند می خواهیم برنامه های تفریحی برای شهروندان اجرا کنیم.

وی ادامه داد: سیره حضرت علی (ع) در ماه رمضان این بود که به اطعام درماندگان و فقرا می پرداخت و این را بهترین کار فرهنگی می دانست در حالی که ما به جای شناسایی فقرا از طریق معتمدین یا شوریاری ها به برنامه هایی نظیر شب های شیدایی و برنامه های برج میلاد می پردازیم حال آنکه بسیاری از مردم خود به این فعالیت ها خواهند پرداخت.

اقبال شاکری: منبر و مسجد نباید تعطیل شود

رییس کمیته عمران شورا نیز با بیان اینکه شهرداری تنها نقش حمایتی از فعالیت های فرهنگی در ماه رمضان باید داشته باشد گفت: در زمان اعتکاف صف های طویلی جلوی 400 مسجد برگزار کننده ی این مراسم تشکیل شد که نشان دهنده ی این است که مردم قلل رفیع فرهنگ اسلامی را می شناسند.

وی ادامه داد: در ماه رمضان نیز مردم به صورت خود جوش و در دسته های عظیم در مراکز مشخصی گرد هم می آیند و بهتر است شهرداری تنها نقش حمایتی و هماهنگی برای آنان داشته باشد. هماهنگب با اورژانس ،هلال احمر و پلیس راهور در محل هایی نظیر مسجد ارگ ، مسجد امام خمینی، مسجد امام صادق و ... خود می تواند یک اقدام فرهنگی باشد. پلیس راهور در سال گذشته اقدامات خوبی داشت که باید به دنبال تقویت آن بود.

شاکری خاطر نشان کرد : موضوعی که نباید در فعالیت های فرهنگی مورد مهجوریت قرار گیرد تعطیلی منبر ها و مساجد است.

وی یاد آور شد : برنامه های خودجوش دانشجویان ،مشاجد و حسینیه ها خود به خود انجام می شود و تنها باید آنان را تقویت کرد.

مرتضی طلایی : اهمیت کیفیت آموزش در آموزش قرآن محور

نایب رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه در اجرای فعالیت های فرهنگی فضای شهر باید مورد توجه قرار گیرد گفت: بهتر است از ظرفیت کانون ها و موسسات قرآنی نیز در اجرای فعالیت های فرهنگی در ماه رمضان استفاده شود.

طلایی ادامه داد: موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد آموزش است که البته در گزارش معاون اجتماعی شهرداری به آن اشاره شد اما باید در نظر داشت کیفیت این آموزش به اندازه کمیت آن و نیز قرآن محوری آن دارای اهمیت است.

طلایی خاطر نشان کرد: این فعالیت ها باید در این راستا باشد که زندگی قرآنی در شهر قرآنی و با شهروند قرآنی داشته باشیم.

مجتبی شاکری: وضع فرهنگی در مترو ها افتضاح است

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر با گلایه از هزینه های فعالیت ها ی فرهنگی گفت: شما ببینید در این گزارش برای یک میلیون و پانصد هزار نفر در برج میلاد برنامه ریزی شده حال آنکه اگر این تعداد در هزینه بازدید برج ضرب کنیم رقم بالایی می شود. به راستی در برج میلاد چه کار فرهنگی می خواهیم انجام دهیم؟ قطعا این بودجه هم از بودجه فرهنگی و اجتماعی پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: آیا بهتر نیست ما فعالیت های فرهنگی را در قالب مساجد انجام دهیم و همانطور که آقای قناعتی گفتند به فقرا و درماندگان برسیم. این کار می تواند تغییر رویکرد شهرداری در دوره چهارم باشد.

شاکری تصریح کرد: ما اگر می خواهیم به دولت کمک و تعامل کنیم باید کاری کنیم مردم از دولت راضی باشند.

وی در پایان با افتضاح خواندن وضع فرهنگی مترو گفت: شهرداری به جای احقاق حق خود از صدا و سیما در تولید آثار فرهنگی و توجه به فرهنگ شهروندی به اقدامات دیگر دست می زند. شما ببینید امروز وضع فرهنگی در مترو افتضاح است .

شاکری افزود: شهرداری در مقابل چند نهاد در حوزه قران فعالیت می کند اما تا به حال شهرداری چند قاری یا حافظ قرآن پرورش داده ، این ها حتی قرآن برای توزیع هم ندارند. این جاست که تغییر رویکرد شهرداری محسوس است.

عبدالحسین مختاباد: ماه رمضان ماه نشاط و شادابی است

رییس کمیته هنر شورای شهر گفت: به نظر من ماه رمضان باید برای مردم ماه بشاشیت باشد نه اینکه ما در اینماه بخواهیم به اطعام بپردازیم که در شان مردم هم نیست.

شهرداری یک نهاد اجتماعی است که باید در چارچوب وظایف خود عمل کند ، در غیر اینصورت باید گفت پس حوزه های علمیه ، نهاد مساجد و .. چه کاره اند.

محسن سرخو نیز در ادامه جلسه بر لزوم تشکیل جلسات هماهنگی با سازمان بهزیستی ، کمیته امداد و تشکل های صنفی در راستای توجیه افطاری ها تاکید کرد.

غلامرضا انصاری:باید قادر سازی و نشاط اجتماعی را افزایش داد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: از جمله مواردی که در 30 سال گذشته مورد توجه قرار نگرفته است قادر سازی مردم و نیز موضوع نشاط اجتماعی در ماه مبارک رمضان بوده است. ماه رمضان ماه نشاط است و ماهی است که در اخلاق اسلامی بر قادر سازی قشر ضعیف تاکید شده است.

وی ادامه داد: بقهتر است شهرداری در این حوزه ها اقدامات فرهنگی خود را جهت دهی کند.

وی همچنین افزود: به نظرز یک نو اوری در حوزه بازی های نونهالان برای فعالیت های جمعی آنان نیز در ماه مبارک رمضان نیاز است.

در ادامه عباس جدیدی نیز با تاکید بر محوریت مساجد در فعالیت های فرهنگی شهرداری گفت: اتخاذ تمهیدات خاص برای شب های احیا که شاه بیت شعر زیبای رمضان هستند را فراموش نکنید.