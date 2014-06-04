1300 زائر از شهرستان پردیس به حرم امام راحل(ره) اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا توسلی صبح چهارشنبه در جریان مراسم اعزام زائران شهرستان پردیس به حرم مطهر امام راحل(ره) در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال همچون سالیان گذشته مسئولیت اعزام زائران به حرم نورانی رهبر کبیر انقلاب به مجموعه سپاه پاسداران واگذار شد.

وی ادامه داد: بدین ترتیب یک هزار و 300 تن از اهالی نقاط مختلف شهرستان پردیس به حرم نورانی امام راحل(ره) اعزام می‌شود که 45 درصد آنها نخستین حضور خود را در بارگاه ملکوتی ایشان تجربه می کنند؛ البته شهرستان دارای ظرفیت اعزامی بالغ بر دو هزار و 500 نفر بود که این مهم در سالیان آتی افزایش می یابد.

این مسئول اضافه کرد: در این زمینه امور مقدماتی طی برپایی جلسات متعدد با حضور مسئولان نهادهای مختلف شهرستان پردیس فراهم شد و کارگروه های فرعی نظیر کمیته آمار، فرهنگی، فضای مجازی و ارسال اخبار هریک به صورت تخصصی امور مربوط به خود را پیگیری کردند.

توسلی با تأکید بر لزوم برپایی هرچه باشکوه تر مراسم ارتحال امام راحل(ره) اظهار داشت: این آیین باید هر سال باشکوه تر از سال گذشته برپا شود چراکه همه جهانیان روز 14 خرداد را به عنوان یک روز ملی در ایران اسلامی تلقی می‌کند و ما هر چه داریم از برکت وجود مبارک امام راحل(ره)، رهبری با درایت مقام عظمای ولایت و خون پاک و مطهر شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس است.

فرمانده سپاه پاسداران ناحیه پردیس، آیین ارتحال معمار کبیر انقلاب را فرصتی مناسب برای شناساندن و تبیین هرچه بیشتر اهداف و اندیشه های متعالی امام خمینی(ره) به نسل سوم و چهارم انقلاب خواند و گفت: بی شک یکی از مهمترین نیازمندی های نسل امروز ایران اسلامی لزوم شناساندن امام راحل(ره) و چگونگی آغاز، تداوم و پیروزی های انقلاب شکوهمند اسلامی تحت رهبری ایشان است.

وی با اشاره به پاره ای از برنامه های فرهنگی اجرایی در قالب مراسم ارتحال امام راحل(ره) در شهرستان پردیس خاطرنشان کرد: از جمله مهمترین برنامه های فرهنگی مدون در جریان این مراسم می توان به تهیه بسته های فرهنگی شامل وصیتنامه امام، بروشور زندگینامه آن حضرت و فرمایشات مقام معظم رهبری درباره رسالت معمار کبیر انقلاب با همکاری و مساعدت شهرداری های شهرستان اشاره کرد.

این مسئول ادامه داد: علاوه بر این برپایی مسابقه فرهنگی در خصوص وصیتنامه امام راحل(ره)، ختم قرآن توسط زائران اعزامی، شناسایی اهداف و برنامه های شوم استکبار، سلفی ها و منافقان، اجرای طرح های میدانی نظیر نصب بنرهای اطلاع رسانی در سطح منطقه، راه اندازی هفت ایستگاه صلواتی در مسیر عبور زائرانی از دیگر نقاط کشورِ راهی به حرم مطهر در محورهای مواصلاتی و جمع بندی نظرسنجی ها و برگه های پاسخ به پرسش های مطروحه در قالب مسابقات فرهنگی از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این مراسم است.

به گفته توسلی، دقت در ایمنی کامل وسایل حمل و نقل زائران تا حرم مطهر، تهیه غذای گرم و سالم به همراه دیگر اقلام پذیرایی، پذیرایی از 150 تن از زائران اهل استان مازندران و فراهم سازی مقدمات اسکان آنها نیز طی روزهای گذشته اجرایی شده است.