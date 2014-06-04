به گزارش خبرنگار مهر، حسین فتاحی صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: در دو سال اخیر کشور از نظر پولی با مشکل مواجه بوده است و این در حالی است که دولت یازدهم اعلام کرده است که امسال طرحهایی را اجرا می کند که بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.

وی به بیان مشکلات شهرستان شهربابک پرداخت و افزود: در حوزه راه، مشکل عمده ما نامناسب بودن جاده شهربابک- هرات است این جاده قبلا یک جاده روستایی بوده و امروزه به یک جاده بین المللی تبدیل شده است.

فتاحی اذعان داشت: روکش جاده فعلی بسیار نامناسب است که با پیگیری‌های به عمل آمده چهار میلیارد تومان اعتبار برای اصلاح روکش این محور اختصاص داده شده است.

وی ادامه داد: براین اساس روکش محور شهربابک – هرات ازمسجد ابوالفضل تا شهربابک روکش می شود و تاکنون شش کیلومتر آن روکش شده است.

فتاحی تصریح کرد: در مورد باند دوم این جاده نیز در خردادماه امسال به مناقصه گذاشته می شود که با مشخص شدن پیمانکار عملیات ساخت باند دوم این محور نیز آغاز خواهد شد.

اختصاص 18 میلیارد تومان بودجه به شهربابک

وی در ادامه در خصوص جاده‌های روستایی شهربابک گفت: با توجه به اینکه 18میلیارد تومان از بودجه سال جاری به شهربابک اختصاص یافته است بنا شده است که بخشی از این بودجه برای تکمیل جاده های روستایی مسینان- دوغندر، رباط- دشت خبر، فتح آباد- سروشک وغیره هزینه شود.

نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی در ادامه در حوزه بهداشت و درمان نیز ادامه داد: بیمارستان شهربابک فرسوده بوده و نیاز به ساخت بیمارستان جدید دارد.

وی ادامه داد: دولت قول مساعد برای تخصیص اعتبار به منظور تقویت CCU و ICU بیمارستان شهربابک در نظر گرفته است و شرکت مس نیز 400 میلیون تومان برای خرید تجهیزات بیمارستان فعلی هزینه می کند.

این مسئول یادآور شد: با پیگیری های به عمل آمده زمینی برای ساخت بیمارستان جدید شهربابک خریداری شده و پروانه آن را گرفته ایم که امیدواریم با کمک دولت و سرمایه گذاران مراحل ساخت بیمارستان جدید شهربابک آغاز شود.

فتاحی در ادامه از راه اندازی تامین اجتماعی تخصصی در شهربابک خبرداد و گفت: مجوز راه اندازی تامین اجتماعی تخصصی گرفته شده و دولت آن را نیزمصوب کرده است که تامین اجتماعی تخصصی راه اندازی شود تا پزشکان متخصص به شهربابک آمده وانجام وظیفه کنند.

وی در ادامه همچنین از تشکیل شرکت مس کرمان اظهار داشت: آقای مراد علیزاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران روزی که مدیرعامل شرکت ملی مس شد گفت که بنده برای اصلاح آمده ام و با توجه به اینکه 80 درصد مس در استان کرمان است و20درصد مس دراستان آذربایجان است می‌خواهم شرکت مس کرمان را از شرکت مس آذربایجان جدا کنم تا سهم هراستان به خودش اختصاص یابد و حق هیچ استانی ضایع نشود.

سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع مس ایران در معدن فیروز شهربابک

فتاحی اذعان داشت: با توجه به اینکه مس تنها دارایی است که شهربابک می تواند روی آن حساب باز کند و امروزه نیز در بخش معدن سرمایه گذاری های بیشتری وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه معدن فیروزه شهربابک تقریبا یکسال است که تعطیل شده است، گفت: امروزه با پیگیری هایی که کرده ایم قرارشده است که شرکت ملی صنایع مس ایران با همکاری شرکت ایرانیان از تیرماه امسال در این معدن اقدام به سرمایه گذاری کنند که با تشکیل شرکت مس کرمان قطعا مجتمع مس شهربابک منحل نخواهد شد و به نفع شهرستان شهربابک خواهد بود.

فتاحی در پایان از احداث کارخانه پتروشیمی در شهربابک خبر داد و گفت: کارخانه پتروشیمی که درحاشیه جاده شهربابک- سیرجان است مربوط به شهربابک است و زمین و پروانه آن را گرفته ایم.

نماینده مردم شهربابک تصریح کرد: با توجه به اینکه نیاز به سرمایه گذاری خیلی زیادی دارد ولی ما ازطریق وزارت دفاع وارد شده ایم که وزارت دفاع دراینجا اقدام به سرمایه گذاری کند و اشتغال بسیار خوبی در این زمینه شود.