امدادرساني به مناطق سيل زده بهشهر در حال انجام است

محمد تقي نورزاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متاسفانه بر اثر وقوع سيل و جاري شدن آن در معابر و منازل در بهشهر برخي از همشهريان ما در مناطق كوه خيل فراش محله، قائم، ابوعمار و برخي ديگر از نقاط شهرستان دچار سيل و آبگرفتگي منازل شدند.



وي گفت: متاسفانه به رغم همه تلاش هاي ستاد مديريت بحران شهرستان و كمك هاي استاني، همچنان شاهد آبگرفتگي و جاري شدن سيلاب در حاشيه رودخانه برزو و فراش محله هستيم .



نورزاد ادامه داد: ايجاد سيل بندها و سرشاخه گيرها طی سال گذشته تاكنون از بسياري از خطرات احتمالي و ورود شاخه ها و درختان به داخل شهرستان كاسته است و اكنون تنها وجود گل و لاي و سيلاب و برخي سرشاخه ها كه از بالادست به داخل شهر آمده و وارد منازل شده براي مردم آزاد دهنده است.



وي افزود: كار سد رسوب گير و سرشاخه گير با انجام هزينه اي بالغ بر يك ميليارد تومان در منطقه رودخانه برزو و بزپل در انتهاي كار بوده ولي به اتمام نرسيده است و كارها در حال انجام بود كه اين سيل جاري شد و متاسفانه همشهريان ما دوباره دچار سيلاب شدند.



وي ادامه داد: بیشترین میزان آبگرفتگی در سطح شهرستان بهشهر در معابر ايجاد شده است كه به دلیل گل و لای و سرشاخه‌ها در مناطق بالادست و داخل و حاشيه رودخانه ها بوده است که به سمت شهر جاری شده است.



نورزاد ادامه داد: خوشبختانه نيروهاي امدادي و كمكي از شهرهاي همجوار نكا و گلوگاه به كمك مردم ما شتافتند و از همان ساعات اوليه كمك رساني به سيل زدگان آغاز شد اما آمار دقيقي از ميزان خسارت در اختيار نيست.



فرماندار بهشهر با اشاره به بازديد معاون عمراني استناندار از مناطق سيل زده خاطر نشان كرد: رسيدگي به وضعيت سيل زدگان و كمك رساني و انتقال به مكان امن به آنان از اولويت برنامه هاي ستاد بحران اعلام شد.



نورزاد گفت: نيروهاي امدادي و ستاد بحران شهرستان در آماده باش كامل هستند و با كامل شدن اطلاعات در اين رابطه به زودي آمار خسارات وارده گزارش مي شود.



فرماندار بهشهر همچنين در خصوص ميزان بارش در مناطق روستايي و كوهستاني بهشهر نيز گفت: در بخش مركزي نيز آبگرفتگي معابر گزارش شده است و در مناطق روستايي بارندگي بطور معمول وجود دارد و مشكل خاصي در اين منطقه وجود ندارد.



به گزارش مهر، شهرستان بهشهر یکی از شهرستان‌های حادثه‌خیز در مازندران محسوب می‎شود که در سال‌های گذشته وقوع سیلاب هاي مختلف در اين شهرستان خسارت‏‌های جانی و مالی قابل توجهی را به مردم این شهرستان تحمیل کرده است.