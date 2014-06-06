بازنگری آیین نامه کرسی های آزاد اندیشی/ آخرین وضعیت اجرای سند دانشگاه اسلامی

سید ضیاء هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت سند دانشگاه اسلامی گفت: سند دانشگاه اسلامی شامل مجموعه ای از راهبردها در چهار خرده و زیر نظام است.

وی ادامه داد: برای هریک از راهبردها اقداماتی تعریف شده است که یکی از زیرنظام های سند دانشگاه اسلامی، زیرنظام فرهنگی و تربیتی است که تاکنون ما جلساتی را در زیرنظام فرهنگی و تربیتی تشکیل داده و اولویت بندی کرده‌ایم.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم ادامه داد: اکنون در فرایند اجرای اولویت ها پیش می رویم که یکی از مهترین اولویت ها در این سند برگزاری کرسی های آزاد اندیشی است.

وی افزود: در حال حاضر در فرایند بازنگری آیین نامه کرسی های آزاد اندیشی و تمهید مقدمات لازم برای توسعه و برگزاری گسترده تر و روان تر کرسی ها هستیم، تا در نیمسال تحصیلی آینده شاهد کمیت و کیفیت بهتر برگزاری این کرسی ها باشیم .