سعید جلیلی در راهپیمایی یوم الله 15 خرداد ورامین حضور یافت

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز مراسم راهپیمایی یوم الله 15 خرداد با حضور مسئولان و شخصیت های استانی، روحانیون و ائمه جماعات، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه شهرستان ورامین برگزار شد.

مهمان ویژه این مراسم سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که با حضور در شهر شهیدان 15 خرداد، در راهپیمایی کفن پوشان ورامینی شرکت کرد.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی که سخنران راهپیمایی یوم الله 15 خرداد ورامین است، به جمع کفن پوشان ورامینی آمد و مورد استقبال مردم و جمعی از مدیران این شهرستان قرار گرفت.

جلیلی سپس همراه کفن پوشان با حضور در میدان امام خمینی(ره) به مقام شامخ امام ادای احترام کرده و قرار است از دقایقی دیگر در میان راهپیمایی کنندگان ورامینی به سخنرانی بپردازد.

گفتنی است راهپیمایی یوم الله 15 خرداد یکی از برنامه های اصلی و مهم مردم ورامین در هر سال است که در این روز وارثان قیام 15 خرداد با پوشیدن کفن، یاد و خاطره اجدادشان را گرامی داشته و بر ادامه یافتن مسیر قیام کنندگان 15 خرداد تأکید می کنند.

لازم به ذکر است که در 15 خرداد سال 1342 پس از اعلام خبر دستگیری امام خمینی(ره)، مردم سراسر کشور به اعتراض علیه رژیم شاه پرداختند اما در این میان کفن پوشان ورامین و پیشوا با پای پیاده به سوی تهران حرکت کرده که در پل باقرآباد هدف مأموران شاه قرار می گیرند و خون مطهرشان برای همیشه تاریخ در یادها باقی مانده است.