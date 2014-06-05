ثبت تردد بیش از 37 هزار وسیله نقلیه در آزادراه تهران - قم تا ساعت 17 روز 14 خرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین دهناد اظهار داشت: بنابر اطلاعات و گزارش‌های دریافتی از سامانه‌های تردد شماری بر خط مرکز مدیریت هوشمند ترافیک طی امروز و تا ساعت 17 بیش از 37 هزار وسیله نقلیه عبوری در محور آزادراه تهران - قم بعد از عوارضی قم ثبت شده است که از این تعداد 85 درصد خودروهای عبوری را وسایل نقلیه شخصی و 15 درصد مابقی را اتوبوس تشکیل می‌دهد.

وی افزود: همچنین از این میزان وسیله نقلیه عبوری بیش از 38 درصد وارد میدان 72 تن شده‌اند.

وی عنوان کرد: از دیگر فعالیت‌های مرکز مدیریت هوشمند در این ایام می‌توان به ارائه توصیه‌های مرتبط با امر حمل و نقل در قالب گزارش‌های رادیویی و همچنین ارسال پیامک اشاره کرد.

دهناد برقراری ارتباط با دوربین‌های نظارتی سطح شهر در ستاد مرکزی مستقر در پارکسوار شمالی جهت مدیریت بهتر و موثرتر تردد زائرین در شهر قم از دیگر فعالیت‌های مرکز مدیریت هوشمند ذکر کرد و اذعان داشت: رصد لحظه‌ای جریان ترافیک و اطلاع رسانی به مدیران و مسئولین و متولیان امور تسهیلات زائرین جهت آگاهی از آخرین وضعیت جریان عبوری وسایل نقلیه در سطح معابر شهر به منظور فراهم کردن سهولت دسترسی زائرین و هموطنان عزیز به حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران از جمله فعالیت‌های مهم مرکز مدیریت هوشمند ترافیک شهرداری است.

ايجاد ظرفيت پارك براي 2500 خودروی سبک در اطراف حرم

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم گفت: ظرفيت پارك 2500 خودروی سبک در اطراف حرم حضرت معصومه(س) در ایام ارتحال امام(ره) فراهم شده است.

علیرضا اقبالیان با اشاره به اینکه تردد زائران در این ایام بسیار زیاد است، گفت: مسیرهای ورود به پارک سوارها و پارکینگ‌ها به وسیله تابلوهای تعیین مسیر و بنرهای نصب شده در مسیر، برای تردد زائران مشخص شده‌اند.

وی با بیان اینکه هم اکنون پارکینگ زائر با ظرفیت 1820 جایگاه پارک آماده سرویس دهی به زائرین محترم است و تا عصر روز 14 خرداد نیمی از ظرفیت پارکینگ اشغال شده است، گفت: پارکینگ شرقی نیز با ظرفیت 650 دستگاه آماده پذیرایی از زائران است و نیمی از ظرفیت آن نیز تا عصر روز 14خرداد اشغال شده است.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم با بیان اینکه اطلاع رسانی کافی در خصوص پارکینگ‌ها و مسیرهای تردد به آن‌ها صورت گرفته است، گفت: در کل مسیرها به پارکینگ‌های موجود تردد روان بوده و مشکلی در ترافیک عبوری وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته تعداد آسانسورهای فعال در پارکینگ زائر که بیشترین پذیرش را از بعد دسترسی دارد چهار دستگاه بوده است، گفت: در سال جاری 16 دستگاه آسانسور که سه دستگاه از آن آسانسور پرسرعت است آماده سرویس دهی است و زائران کم‌ترین زمان انتظار را در صف می‌گذرانند.

اقبالیان گفت: نصب علائم و خط کشی‌های مسیرهای منتهی به مسجد مقدس جمکران و حرم حضرت معصومه(س) می‌توان از ديگر فعالیت‌هاي سازمان حمل و نقل و ترافیک در این ایام بوده که در راهنمایی زائرین و کاهش تصادفات بسیار موثر است.

ورود بيش از 550 دستگاه اتوبوس به پاركسوار شمالي

مديرستاد هماهنگي پاركسوار شمالي از ورود بيش از 550 دستگاه اتوبوس به پاركسوار شمالي خبر داد.

مسعود ميلاني گفت: تا ساعت 17 روز 14 خرداد 556 دستگاه اتوبوس وارد پاركسوار شمالي شده است كه خدمات رساني به آنها انجام شد.

وي بيان داشت: طبق آمار ما 4 هزار دستگاه اتوبوس از عوارضي قم كاشان وارد شده كه 1200 دستگاه وارد ميدان 72 شده‌اند.

مديرستاد هماهنگي پاركسوار شمالي عنوان داشت: ما در اين پاركسوار اقداماتي را براي خدمات رساني مطلوب‌تر به زائران انجام داده‌ايم تا بتوانيم ميزبان خوبي براي آنها باشيم.

ميلاني گفت: يكي از كارهاي صورت گرفته اين بود كه هيچ گونه هزينه‌اي از ورود اتوبوس‌ها گرفته نشد و رايگان از آنها استقبال كرديم.

وي گفت: برپايي غرفه‌هاي نمازخانه، هلال احمر، ستاد گمشدگان و.... نيز از جمله فضاهايي بود كه در پاركسوار راه‌اندازي شد تا بتوانيم به زائران خدمات رساني كنيم.

