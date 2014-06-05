آیین نقاله خوانی 15 خرداد با حضور مرشد میرزاعلی در ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و همزمان با سالروز قیام تاریخی 15 خرداد سال 1342 مردم ورامین و با حضور مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه ورامین، آیین نقاله خوانی 15 خرداد با حضور استاد مرشد میرزا علی برگزار شد.

در این مراسم که در میدان امام حسین(ع) ورامین و با حضور خیل کثیری از راهپیمایی کنندگان برگزار شد، مرشد میرزا علی با اجرای نقاله خوانی، یاد شهدای 15 خرداد سال 1342 گرامی داشت.

وی در این مراسم اظهار داشت: شهدای 15 خرداد سال 1342 حق بزرگی بر گردن همه ملت ایران دارند زیرا قیام تاریخی 15 خرداد درخت انقلاب را آبیاری کرده و موجب به ثمر رسیدن نهضت امام خمینی(ره) شد.

جعفر کاظمی در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر ساله و همزمان با قیام تاریخی 15 خرداد سال 1342ورامین، برنامه های فرهنگی و هنری متعددی در این شهرستان برگزار می شود.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ورامین افزود: در دو سال گذشته و با همکاری ستاد برگزاری مراسم یوم الله 14 و 15 خرداد، استاد مرشد میرزاعلی که از هنرمندان برجسته نقالی کشور هستند با حضور در راهپیمایی 15 خرداد به اجرای نقاله خوانی می پردازند.

وی ادامه داد: این مراسم همواره مورد استقبال شهروندان و راهپیمایی کنندگان ورامینی قرار گرفته به طوری که اثرات مثبتی در شناساندن اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی و قیام 15 خرداد به مردم بویژه نسل جوان داشته است.

کاظمی اضافه کرد: امروز باید از ابزار هنر و با استفاده از شیوه های نوین، اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی را به نسل جوان انتقال داد که در این راستا مسئولان ورامین در ستاد گرامیداشت یوم الله 15 خرداد تلاش دارند تا از ابزار هنر برای معرفی این قیام تاریخی بیشتر استفاده کنند.

این مسئول عنوان کرد: امروز نقاله خوانی یکی هنر آیینی و دارای قدمت فراوان است و هر سال شاهد اقبال بیشتر مردم به این هنر هستیم به همین خاطر سعی داریم تا هر سال با دعوت از هنرمندان برجسته این رشته قدم موثری در معرفی قیام 15 خرداد داشته باشیم.



وی گفت: همچنین جهت معرفی قیام تاریخی 15 خرداد جشنواره طلوع خرداد با حضور هنرمندان و نخبگان برتر کشور در پیشوا برگزار خواهد شد که می تواند نقش مهمی در معرفی این قیام تاریخی داشته باشد.