شاخص های آتش نشانی در اردبیل نیازمند ارتقاء است

به گزارش خبرنگار مهر، فضیلت ابراهیمی ظهر پنجشنبه در بازدید از جانمایی ایستگاه شش و هفت آتش نشانی اردبیل اضافه کرد: طبق استانداردهای موجود و با در نظر گرفتن شرايطی مانند موقعيت جغرافيايی، وضعيت شهری، ترافيك و نوع بافت شهری آتش نشانی اردبیل با كمبود نيرو و تجهيزات مواجه است.

وی ادامه داد: شاخص های مطلوب در اين زمينه هم اكنون وجود يك ايستگاه آتش نشاني به ازاء هر 50 هزار و يك آتش نشان حرفه ای در برابر هر دو هزار و 500 نفر است، اما ما با نقطه مطلوب هنوز فاصله داريم.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری اردبیل جمعیت اردبیل را بیش از 500 هزار نفر برشمرد و تصریح کرد: براساس استاندارد باید 10 ایستگاه آتش نشانی در اردبیل فعال می شد، این در حالی است که هم اکنون پنج ایستگاه در مرکز استان راه اندازی شده است.

وي با بیان اينكه در سال های اخير فعاليت های زيادی به منظور ساخت و تجهيز ايستگاه های آتش نشانی در اردبیل صورت گرفته است، متذکر شد: در سال 93 یک ايستگاه به تعداد ايستگاه های آتش نشانی اضافه شده اما هنوز كمبود ايستگاه در بعضی از نقاط شهر احساس می شود.

ابراهیمی با اشاره به آغاز فعالیت های آماده سازی برای احداث ایستگاه های شماره شش و هفت بیان داشت: كار مطالعاتی و مكان يابي برای ساخت دو ايستگاه ديگر در سطح شهر آغاز شده و كارشناسان این سازمان در حال انجام امور مقدماتی در اين زمينه هستند.

وی همچنین از خريد و تجهیز خودرو عملياتی اطفايی به عنوان یکی از نیازهای تجهیزاتی و فنی خبر داد و عنوان کرد: موضوع ايمني در سطح شهر نگاه ويژه اي مي طلبد، لذا ماشين آلات و تجهيزات متناسب با شرايط و نياز شهرها بايد توليد و آماده سازي شود.