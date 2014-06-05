یک گلستانی در صدر رنکینگ فوتوالی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام فدراسیون انجمن های ورزشی "ابوذر قربانی" از گلستان بالاتر از رقبای خود در صدر رنکینگ فوتوالی بازان کشور ایستاده است.

رنکیـنگ ورزشکاران فوتوالی از ابتدای سال 1393 اعلام شده که در این رده بندی ابـوذر قربانی از استان گلستان با 750 امتیاز در صدر جدول قرار دارد .

نکته جالب اینکه نام 4 گلستانی دیگر در بین برترین ها به چشم می خورد. "ساسان معین"، "احمد و حامد شادان" و "عثمان سن سبیلی" دیگر فوتوالی بازان گلستانی هستند که در بین 8 بازیکن برتر کشور قرار گرفته اند.

عزیزی از کمیته فوتوالی گلستان استعفا کرد

خبر دیگر از فوتوالی اینکه مسئول کمیته فوتوالی انجمن های ورزشی استان گلستان از سمت خود کناره گیری کرد.

"جواد عزیزی" روز گذشته به طور رسمی استعفای خود را تقدیم رئیس هیات انجمن های ورزشی کرده و پس از این دیگر سمتی در کمیته فوتوالی استان گلستان نخواهد داشت.

رئیس انجمن فوتوالی کشور با تایید این خبر گفت: آقای جواد عزیزی سرپرست کمیته فوتوالی استان گلستان به دلیل مشغله کاری ، از سمت خود در آن کمیته استعفا و کناره گیری خود را اعلام کرده است.

موسوی شفیق افزود: آقای عزیزی در مدتی که مسئولیت سرپرستی کمیته فوتوالی استان گلستان را برعهده داشت ، زحمات زیادی برای توسعه و شناخت این رشته انجام داد که جای تقدیر دارد .

رئیس انجمن فوتوالی تصریح کرد: به زودی مسئول جدید کمیته فوتوالی استان گلستان که یکی از استان های فعال در فوتوالی است با هماهنگی ریاست هیات انجمن های ورزشی آن استان معرفی خواهد شد.

این در حالی است که پنج ورزشکار گلستانی به مرحله اول اردوی آمادگی تیم ملی فوتوالی که هفته آینده برگزار می شود دعوت شده اند.

جواد عزیزی پیش از این مسئولیت بدمینتون استان، فوتبال گنبدکاووس و مدیریت تیم دسته سومی عقاب گنبدکاووس را بر عهده داشته و از همه این مسئولیت ها کناره گیری کرده است.