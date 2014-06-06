امام جمعه سراوان شهادت شهید حسن خموشی را تبریک و تسلیت گفت

حجت الاسلام غلامرضا دهقان در گفتگو با مهر بیان داشت: شهید حسن خموشی در حالی به درجه رفیع شهادت نائل شد که هدفی جز خدمت به هموطنان خود نداشت و در لباس خدمت هدف گلوله اشرار قرار گرفت.

وی ضمن محکوم کردن این جنایت و تاکید بر دستگیری هر چه زودتر عوامل و ضاربان این حادثه بیان داشت: ستوان دوم حسن خموشی یکی از درجه داران خدوم و از خودگذشته در راه مبارزه با مواد مخدر بود که زحمات ایشان برای مبارزه با قاچاقچیان بر هیچ شخصی در این منطقه پوشیده نبود.

وی با بیان اینکه این شهید همواره در طی خدمت صادقانه خود تمامی تلاش خود را در راستای صیانت از جوانان و سرمایه های این مرز و بوم صرف کرد افزود: این همت و تلاش موجب شد تا وی جانش را نیز به منظور مقابله با قاچاقچیان و سوداگران مرگ که هدفی به جز به تباهی کشاندن جوانان ندارند در طبق اخلاص قرار دهد.

دهقان با دعوت از مردم شهید پرور استان در محکومیت این جنایت افزود: پیکر مطهر این شهید فردا صبح از زادگاهش در شهرستان زابل و از مصلی این شهرستان با حضور مردم شهید پرور سیستان تشییع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مقارن ساعت 11 شامگاه چهارشنبه بر اثر درگیری نیروهای انتظامی با قاچاقچیان مسلح ستوان دوم حسن خموشی مسئول ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان سیب و سوران بر اثر اصابت گلوله به درجه رفیع شهادت نائل شد.

گفتنی است تلاش خبرنگار مهر به منظور اطلاع از جزئیات این حادثه و تعداد مجروحان احتمالی به دلیل عدم پاسخگویی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان بی نتیجه ماند.