شگردهای جدید سرقت گاز/ 4 میلیارد مترمکعب گاز در منازل گم شد

ناصر ابراهیمی در گفتگو با مهر با بیان اینکه ایجاد انشعابات غیر مجاز و دست کاری کنتور رایج ترین روشها سرقت گاز در سطح شبکه توزیع گاز طبیعی کشور است، گفت: بر این اساس نصب و راه اندازی کنتورهای هوشمند گاز با اولویت مشترکان پر مصرف گاز در دستور کار قرار گرفته است.



مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه با نصب کنتورهای هوشمند گاز مانیتورینگ و رصد مشترکان پر مصرف گاز در کشور آغاز خواهد شد، تصریح کرد: علاوه بر نصب کنتورهای هوشمند برای مقابله با هر گونه سرقت و یا انشعابات غیر مجاز گاز، حق کشف و یا یک تشویق برای بازرسان شرکت گاز تعریف شده است.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه میزان حق کشف سرقت‌های گازی توسط هیات مدیره شرکت گاز تعیین می شود، اظهار داشت: بر اساس آخرین برآوردهای انجام گرفته هم اکنون حدود چهار میلیایرد متر مکعب گاز قرائت نشده در سطح شبکه توزیع گاز کشور وجود دارد.



ابراهیمی با یادآوری اینکه این حجم گاز قرائت نشده حدود سه درصد از کل تولید گاز ایران را در بر می گیرد، تبیین کرد: این میزان گاز مطابق با استانداردهای جهانی بوده به طوری که میزان استاندارد جهانی گازهای قرائت نشده حدود 2 تا 3 درصد است.



مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به وجود 17 میلیون مشترک در استان های سراسر کشور، افزود: در برخی کنتورها معمولا حداقل مصرف گاز محسابه نمی شود که با ارتقای کنتورهای گاز این مشکل قابل حل و فصل است.



وی همچنین از انجام نشت یابی های گسترده در سطح شبکه توزیع گاز کشور خبر داد و گفت: علاوه بر این در ایستگاه های ورودی و خروجی شهرها هم انجام نشت یابی گاز در دستور کار شرکت های گاز استانی قرار گرفته است.



این مقام مسئول در پاسخ به مهر در خصوص نصب و راه اندازی کنتورهای هوشمند گاز در کلانشهرها توضیح داد: تاکنون در دو مرحله آزمایشی نصب و راه اندازی 5 هزار کنتور هوشمند گاز انجام شده است.



مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز با یادآوری اینکه امسال با انتخاب پیمانکار نصب و راه اندازی کنتورهای هوشمند گاز با اولویت مشترکان پر مصرف شتاب می گیرد، خاطرنشان کرد: در سال جاری هزینه انشعاب گاز 180 هزار تومان بوده و هیچ گونه افزایشی نیافته است.

