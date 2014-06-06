دیرکرد احکام حقوقی دهیاران بررسی شود/ بایگانی نامه ها در ادارات

به گزارش خبرنگار مهر، مسیحا صالح نیا صبح جمعه در جلسه بررسی مشکلات روستاهای بخش شاهرود گفت: برخی دهیاران به مدت چهار سال است که در انتظار دریافت احکام حقوقی خود هستند.

وی افزود: این مهم امنیت شغلی دهیار را متاثر ساخته و موجب شده است مشکلات فعالیت کاری دهیاران تشدید شود.

دهیار روستای لرد با بیان اینکه دهیاری در روستا توانمندی زیادی دارد، ادامه داد: دهیار می تواند بسیاری از مسئولیت های جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن را در روستا پیاده کند.

صالح نیا با بیان اینکه مشکلات حقوقی دهیاری ها به ندرت مورد توجه قرار می گیرد، ادامه داد: به عنوان مثال نامه های دهیاران در اغلب ادارات بدون بررسی بایگانی می شود.

وی با انتقاد از عدم قدرت اجرایی دهیار در امور صنفی روستا اضافه کرد: نمونه آن در دریافت پروانه کسب است که اختیار از دهیار به امور صنفی واگذار شده است.

دهیار روستای لرد افزود: این در حالی است که امور صنفی نه در روستا حضور داشته و نه از مشکلات و مسائل آن اطلاع دارد.

وی تاکید کرد: بی توجهی به جایگاه حقوقی دهیاری ها باید به صورت ویژه مورد بازنگری قرار گیرد.

وی از وضعیت ایمنی روستاهای بخش شاهرود ابراز نگرانی کرد و افزود: در اغلب روستاها امکانات اولیه اطفا حریق وجود ندارد.

صالح نیا تصریح کرد: علاوه بر این احداث ساختمان های سه یا چهار طبقه موجب شده است اطفا حریق به یکی از مشکلات ایمنی روستا ها تبدیل شود.

وی خواستار توجه مسئولان به این مهم شد و افزود: ضروری است طرح هادی نسبت به رفع این معضل ورود کند.