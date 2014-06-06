به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسملین محمد حسن ابوترابی، شامگاه پنج شنبه در مراسم گرامیداشت قیام 15 خرداد که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، با بیان اینکه استقرار مکتب ولایت فقیه و نظام سیاسی مبتنی بر این اصل یکی از اهداف قیام و نهضت امام راحل بود، افزود: امام برای رسیدن به این امر مهم در ابتدا معتقد بودند که باید با نظام ستم شاهی مبارزه کرد و به تداوم نظام سیاسی اسلام در دوران غیبت اعتقاد داشتند و برای تحقق آن از هیچ تلاشی فرو گذار نکردند.

وی گفت: جدایی دین از سیاست یکی از عواملی است که می‌تواند به نظام اسلامی خدشه جدی وارد کند و در این راستا مسئولان باید ارزش‌های اسلامی را در زندگی و مدیریت خود پیاده کنند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: 15 خرداد نماد پیوند دین و سیاست و امام و امت است و این روز در تاریخ انقلاب اسلامی یکی از روزهای بسیار تاثیرگذار و تعیین کننده بود.

بندگی و اطاعت از خداوند از ویژگی‌های بارز امام بود

وی گفت: یکی از ویژگی های بارز امام راحل بندگی و اطاعت از خداوند و انجام کار برای رضای خدا بود و از این رو اگر امام راحل در روز 15 خرداد در برابر دنیای استکبار می‌ایستد و با آنان به مبارزه بر می‌خیزد این امر به خاطر اطاعت از پروردگار است و این سیاست امام ناشی از دیانت او بود.

حجت الاسلام ابوترابی، عنوان کرد: مبارزه با استکبار و به خصوص اهرم نظام سلطه که در آن زمان رژیم ستم شاهی و شخص شاه بود یکی از مسائل برجسته مکتب امام راحل است و ایشان هیچ‌گاه در برابر مستکبران شرقی و غربی کوچکترین سازشی از خود نشان نداد و همواره به مردم و ملت خود ایمان و به آنان اعتماد کامل داشتند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به مشکلات فعلی کشور اظهار داشت: نقش مردم و همراهی مسئولان در برطرف شدن مشکلات اقتصادی بسیار مهم است و در این راستا ایستادگی و مقاومت ملت در برابر توطئه‌ها و تحریم‌های اقتصادی دشمنان نقش کلیدی در رسیدن کشور به پیشرفت‌های بیشتر دارد.