هزینه های نظامی چین از 145 میلیارد دلار فراتر رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، برنامه های چین برای مدرن کردن هواپیماهای بدون سرنشین، ناوهای جنگی، جنگنده ها، موشکها و جنگ افزارهای سایبر سبب شده تا هزینه های نظامی این کشور در سال گذشته میلادی از مرز 145 میلیارد دلار بگذرد.

این اطلاعات توسط وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) منتشر شده است. بر اساس محاسبات پنتاگون این رقم 21 درصد بیشتر از میزانی است که پکن برای به روز کردن تجهیزات نظامی خود اعلام کرده بود. چین پیشتر اعلام کرده بود که 119 میلیارد و 500 میلیون دلار صرف مدرن کردن ارتش خود خواهد کرد.

در گزارش پنتاگون آمده است: به علت آنکه پکن در گزارشهای مربوط به هزینه های نظامی شفافیت را رعایت نکرده محاسبه هزینه های چین در برخی موارد دشوار بود و علاوه بر آن سرمایه گذاری نظامی چین توانایی فزاینده ای برای کنترل قدرت در مناطقی گسترده را فراهم می آورد.

به گزارش مهر، آمریکا در هر سال گزارشی مفصل درباره برنامه های نظامی و سایبری چین منتشر می کند. در گزارشهای قبلی پنتاگون اعلام شده بود که قدرت نظامی چین از مرزهای آسیا فراتر رفته و تا مرزهای آمریکا می رسد.

علاوه بر آن، بر اساس ادعای واشنگتن چین یکی از بزرگترین جاسوسان سایبری است که از رایانه های ایالات متحده جاسوسی می کند.