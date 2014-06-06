انقلاب ما برای حفظ دین و ارزش های دینی بود نه برای اینکه حاکم باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه این هفته مشهد در جوار ضریح منور رضوی با اشاره به تقارن رحلت امام خمینی(ره) و میلاد حضرت ابو الفضل العباس و امام حسین(ع) ابراز کرد: یک نقطه مشترک این مناسبت ها را به هم متصل می کند و آن در خط حفاظت از دین بودن است.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: دشمن هر وقت می خواهد علیه ما دشمنی کند یک اصطلاحی را جعل می کند و گاهی ممکن است این اصطلاح از دهان خودی ها خارج شود.

وی اظهار کرد: توطئه اخیر دشمن این است که اصطلاح "هدایت اجباری" را درست کرده و می گوید مردم را به زور نمی شود دین دار کرد و در کجای قرآن آمده که هدایت و دین داری اجباری است.

آیت الله علم الهدی با اشاره به سه وجه دین گفت: یکی وجه آسمانی دین است که مربوط به خداست، دوم وجه فکری دین است که مربوط به باور، فکر و قلب مردم است.

وی افزود: کسی نمی خواهد و نمی تواند و مسئول این دو بخش هم نیست و نمی تون در باور مندی مردم دخالت کرد .

امام جمعه مشهد ابراز کرد: وجه سوم دین وجه عینی و خارجی دین است که حاکمیت ارزش ها و حاکمیت حلال و حرام است و نه تنها ما بلکه تمام شهدا، معصومین، امام حسین، قمر بنی هاشم و همه مسلمانان پای این بخش دین ایستاده و برای آن تلاش می کنند.

آیت الله علم الهدی اظهار کرد: زن بی حجاب با بی حجابیش دو کار می کند که یک بخش آن مربوط به بینش و خودش است که ربطی به ما ندارد اما وقتی این بی حجابی ناهنجاری اجتماعی ایجاد کرده و مقابله با ارزش های دینی محسوب شود ما در برابر آن مسئولیم.

وی تصریح کرد: اگر قرار است در برابر ناهنجاری های عینی چیزی نگوییم پس چرا انقلاب کردیم، آیا انقلاب ما برای این بود که شاه حاکم نباشد و ما حاکم باشیم یا برای حفظ دین و ارزش های دینی بود.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه من به عنوان یک پاسدار میهن وظیفه ام پاسداری از وجوه عینی دین است، تاکید کرد: هر مسلمانی باید این وظیفه را انجام دهد.

وی همچنین با اشاره به نیمه شعبان عنوان کرد: احساسات مردم در نیمه شعبان ثابت می کند که این روز صاحب دارد و من از نمازگزاران می خواهم هفته آینده ضمن شرکت در تجمع عظیم منتظران بقیه الله(عج) به صورت دسته جمعی به نماز جمعه بیایید.

آیت الله علم الهدی همچنین با گلایه از مردم مشهد گفت: شبهای نیمه شعبان در جنوب تهران به صورت بسیار با شکوه توسط مردم چراغانی می شود و من از مردم مشهد انتظار دارم مانند گذشته که مشهد برای بقیه شهر ها مثال و نمونه بود به جای شهر داری خود شهر را چراغانی و تزئین کنند.

وی همچنین از مردم خواست اگر فاسقی خبری را داد در مورد آن تحقیق کنند و سپس افزود: مراقب باشید تا با حرف های نادرست دین و عواطف شما را تحریک نکرده و بر روی شما تاثیر نگذارند.