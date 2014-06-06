چهار هزار ورزشکار رزمی در استان بوشهر فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز بهروزی پیش از ظهر جمعه در آئین افتتاحیه سی و پنجمین دوره مسابقات کنگ‌فو توآ استان بوشهر اظهار داشت: حضور مسئولان در بین ورزشکاران باعث ارتقای روحیه جوانان و افزایش روحیه خادمان ورزشی می‌شود که امیدواریم این حضور ادامه داشته باشد.

وی در ادامه تشریح وضعیت فعالیت ورزش های رزمی در استان بوشهر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: هیئت کنگ‌فو دارای 20 سبک است که در استان بوشهر هفت سبک فعال است.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان بوشهر ادامه داد:در سطح شهرها و روستاهای استان بوشهر چهار هزار نفر در سبک‌های مختلف ورزش‌های رزمی فعالیت دارند که از این تعداد 450 نفر از آنها بانوان هستند.

وی با اشاره به اینکه ورزش کنگ‌فو توآ در استان بوشهر به صورت همگانی و قهرمانی در استان بوشهر انجام می‌شود، افزود: در زمینه قهرمانی به صورت سازماندهی‌شده و استاندارد در استان فعالیت داریم.

بهروزی از عدم حمایت مسئولان از این ورزش‌های انتقاد کرد و بیان داشت: در سال گذشته کمک مالی نشدیم اما برنامه ها و مسابقات بدون اخلال برگزار شد و بیش از 50 مدال در کشور کسب کردیم.

مدیر ورزش و جوانان شهرستان دشتستان نیز در این آئین با تقدیر از تلاش ورزشکاران شهرستان دشتستان، اظهار داشت: حمایت صنایع می تواند تحول بسیار خوبی را در ورزش شهرستان ایجاد کند که امیدواریم زمینه این حمایت‌ها ایجاد شود.

حاجیانی اضافه کرد: امیدواریم اعتبارات مناسب برای توسعه ورزش شهرستان دشتستان اختصاص یابد تا ورزشکاران کمترین دغدغه را برای حضور در میادین داشته باشند.

لازم به ذکر است که در این آئین پس از اجرای برنامه‌های رزمی، از ورزشکاران برگزیده تقدیر شد.

