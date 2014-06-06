تذکر به وزارت علوم و آموزش و پرورش و ارشاد/ طرح جامع سلامت مردم را خوشحال کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی خطیب نماز جمعه این هفته تهران در نماز جمعه گفت: مقام معظم رهبری در سالگرد رحلت امام (ره) بیانات ارزنده ای ایراد کردند. اگر کسی بخواهد دشمن را بشناسد و دشمن اصلی را تشخیص بدهد باید به این بیانات توجه خاص داشته باشد.

وی سپس به حمله گروه های تروریستی به سامراء اشاره کرد و گفت: حمله به سامرا عجیب است . جانیان دست بردار نیستند و دشمن در هر لحظه در مقام یک ضربه است لذا باید بیدار بود و کید و مکرهای دشمن را شناخت. الحمدلله طبق اطلاعاتی که به دست من رسیده به لطف خدا اکثر آنها کشته شده اند.

موحدی کرمانی سپس به سالگرد قیام 15 خرداد سال 42 اشاره و تصریح کرد: روز 15 خرداد روز بسیار بزرگی بود. روزی بود که مردم امتحان خودشان را پس دادند و نشان دادند تابع ولی فقیه و مردم ولایی هستند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران در مورد انتخابات سوریه گفت: موفقیت بشاراسد را تبریک می گویم. مردم بیدار و آگاه سوریه نشان دادند در مقابل تمام توطئه ها و جنایتکاران ایستاده اند و بیدارند و با این رای بالایی که بشار اسد آورد آمریکا شد.

وی به سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) نیز پرداخت و گفت: امام (ره) از فرصت استفاده کرد و زندگی ایشان معاصر شد با شاهی که جانی بود و دیوانه وار انسان ها را می کشت. شاهی که انسانها را شکنجه می کرد و به زندان می انداخت، شاهی که طوق بردگی و بندگی آمریکا را به گردن انداخته بود، شاهی که تاریخ هجری را تبدیل کرد به تاریخ شاهنشاهی، بیت المال مردم را غارت کرد.

موحدی کرمانی افزود: این اقدامات باعث شد تا امام دستور بدهند وعاظ وظیفه دارند جنایات شاه را بگویند و مردم را بیدار کنند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با بیان اینکه بیدار شدن مردم باعث پیروزی انقلاب شد، افزود: فردی که همانند امام (ره) فریاد می زند و همانند امام (ره) شجاعت، زهد، آگاهی و اشراف به مسائل جهانی دارد بعد از امام (ره) روی کار آمد و الحمد الله بعد از امام (ره) این انقلاب آسیب ندید.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری با اشراف کامل و بینش اسلامی شرایط این کشور و شرایط جهانی را زیر نظر دارند، افزود: مقام معظم رهبری در هر لحظه بیان می کنند مشکل امروز این است و به همین دلیل در نامگذاری امسال فرمودند، امسال سال فرهنگ و اقتصاد همراه با عزم ملی و مدیریت جهادی است و فرهنگ مهمتر از همه است.

موحدی کرمانی سپس به مسئله فرهنگ پرداخت و گفت: این فرهنگ اسلامی است که می تواند تمام شئون کشور را حفظ کرده و جلوی انحراف را بگیرد. شئون سیاسی، نظامی، قضایی، اجتماعی، انتظامی، نظامی و همه و همه باید یک پیوست اسلامی شفاف همراهش باشد و گرنه انقلاب آسیب می بیند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران ادامه داد: مقام معظم رهبری درباره هیات مذاکره کننده ایران با گروه 1+5 مطالب مهمی بیان فرمودند. یکی اینکه دلبستگی به غرب نداشته باشید، به خدا و درون کشور توجه کنید، از جوانان فعال، پرشور و مغزهای متفکر استفاده کنید. فرمودند پیشرفت های علمی هسته ای باید ادامه یابد، باید عزت اسلامی حفظ شود، باید حقوق مردم مراعات گردد، به حمدالله هیات ایرانی با اطاعت از این دستورات مذاکره را ادامه داد و ادامه می دهد و این اصول را مراعات می کند.

وی در ادامه سخنان خود به مقوله اقتصاد پرداخت و گفت: مردم ما در جبهه نظامی نشان دادند مرد جنگند و در مبارزه اقتصادی نشان دادند فرزندان رمضان هستند و آمادگی خود را به همگان اثبات کردند.

موحدی کرمانی افزود: در مسائل اقتصادی مواظب باشید اسراف شکل نگیرد، جلوی اسراف گرفته شود. مسئولین به همان مبلمان هایی که در اتاق هایشان است اکتفا کنند، تشریفات را بکاهید و به معنویات توجه کنید.

خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: نکته دوم اینکه ثروتمندان به فقرا عنایت ویژه ای کنند و بدانند این مالی که در اختیار آنهاست قسمتی ازمال فقراست، لذا مال فقرا را بدهند.

وی در مورد نحوه پرداخت حقوق کارمندان نیز گفت: هم دولت، هم مجلس به خصوص مجلس در این زمینه گام اساسی بردارد. یکی فاصله بین حقوق هاست، این فاصله عجیب و بسیار بالایی است. چرا اینقدر تفاوت باشد، این فاصله ها را باید کم کرد و این گام را باید مجلس بردارد. نمی شود که کل بودجه کشور را دانه درشت ها ببلعند بعد ما ماتم بگیریم بودجه نداریم.

امام جمعه موقت تهران به اهمیت استفاده از تولیدات داخلی اشاره کرد و گفت: باید استفاده از تولیدات داخلی مورد توجه قرار گیرد. وقتی ما ازتولیدات خارجی استفاده می کنیم یعنی به همان اندازه به اقتصاد غرب و آمریکا کمک می کنیم. چرا کمک کنیم به اقتصاد غرب؟ البته سفارش می کنم حتما کیفیت هم در تولیدات داخلی مورد توجه قرار بگیرد.

موحدی کرمانی در بخش دیگر سخنان خود مقوله فرهنگ را مورد بررسی قرار داد و گفت: این نکته را بگویم که حل مشکلات منحصر به دست دولت نیست، حکومت و قوای سه گانه برای حل مشکلات باید وارد شوند. از دولت محترم تشکر می کنم که طرح جامع سلامت را به وجود آوردند. مردم خیلی خوشحال شدند. من به برادر عزیزم ریاست محترم جمهور تبریک می گویم. الان آنها که به بیمارستان مراجعه می کنند احساس می کنند خیلی راحت ترند.

وی با بیان اینکه اما با این وجود مردم متدین دغدغه هایی دارند ادامه داد: یکی اینکه کشور اسلامی باید چهره اش اسلامی باشد. نمایان شدن بدحجابی در این کشور دهن کجی است به اسلامیت نظام، دهن کجی است به امام (ره)، به شهدا و خون شهدا. لذا مسئولین نباید رضایت بدهند به چنین چیزی .

موحدی کرمانی افزود: گناه اگر سری انجام بگیرد و مردم مطلع نشوند هیچکس مسئول نیست. نه تنها مسئولیت نداریم بلکه مجاز به تفحص نیستیم ولی اگر گناه آشکارا صورت گرفت دامن همه را می گیرد و اگر اقدام لازم برای ریشه کن کردن گناه انجام ندهند همه مسئولند و همه گناهکار.

خطیب نماز جمعه تهران در ادامه ضمن تشکر از برنامه های صدا و سیما اظهار داشت: مردم در فیلم ها تحمل دیدن چهره های بدنام و بدسابقه را ندارند ولو اینکه این هنرمند، هنرمند قوی باشد. مردم وقتی چهره اینها را می بینند از شهدا خجالت می کشند.

وی در بخش پایانی سخنان خود خطاب به مسئولان گفت: مسئولین نظام مراقب باشند اصحاب فتنه نفوذ نکنند، مخصوصا در این زمینه به وزارت علوم تذکر می دهم. متاسفانه این قضیه تعدادی از نمایندگان مجلس را ناراحت کرده است. بعلاوه به وزارت آموزش پرورش هم این تذکر را می دهم.

موحدی کرمانی افزود: آنهایی که متصدی دادن مجوز به نشریات و کتب هستند توجه کنند مبادا نمایشگاه کتابی که بر ما گذشت و کتاب هایی که ذهن جوانان را مشغول می کند به دست خانواده ها برسد، مسئولیت در این زمینه شدید است. کتاب یعنی پرورش دهنده مغزها، اگر کتابی باشد ولو بخشی از کتاب ذهن را مشوش کند، آن کسی که مجوز داده باید بداند مسئول است.