امام خمینی در زمان خود دین شناس و فیلسوفی بزرگ بودند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله ویسی سخنران پیس از خطبه های نماز جمعه امروز کرمانشاه، اظهار داشت: دنیای اسلام و منطقه امروز با دقت چشم به ایران اسلامی دوخته اند که این مایه فخر و غرور برای این نظام می باشد.

مدیرکل سابق حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس استان کرمانشاه گفت: بعد از ارتحال امام، سکانداری نظام جمهوری اسلامی را رهبر کبیر انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای برعهده گرفته اند که انصافا ایشان در تمامی موارد و برهه های ملی به خوبی و درایت عمل کرده اند که این نعمتی الهی برای کشور و مردم است.

ویسی با اشاره به اینکه عدالت جویی از علل وجود ولایت فقیه است، تاکید کرد: امام خمینی (ره) در زمان خود زمینه و سرچشمه حرکتی جهانی در دنیا و جهان اسلام شد و نیز شاهدیم که نسل جوان و نوجوان کشور که موفق به دیدار و دیدن این رهبر بزرگ نشده اند، امروز بازهم شاهد دلدادگی این نسل به ایشان هستیم.

مدیرکل سابق حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس استان کرمانشاه گفت: امام خمینی (ره) اهمیت بسیاری برای حضور مردم در عرصه های ملی قائل بودند و ایشان تاکید داشتند که مردم باید در مسایلی همانند انتخابات و راهپیمایی ها حضور مستمر و پرشور داشته باشند.

وی اظهار داشت: امروز مشروعیت ما برگرفته از وجود ولایت فقیه است، لذا همه باید در کنار ولایت فقیه بوده و پاسداران این نظام باشیم.

ویسی با اشاره به اینکه امام خمینی (ره)، اسلام را دین تکلیف مداری می دانستند، گفت: امام خمینی (ره) در زمان خود دین شناس، مفسر و فیلسوف بزرگی بودند و در عین حال فرمانده ای مقتدر در دنیا محسوب می شدند.