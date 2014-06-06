حال عمومی رئیس مجلس خبرگان ثابت است/ همه علما و سیاسیون آیت الله مهدوی کنی را قبول داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام سید رضا تقوی رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور پس از ملاقات آیت الله مهدوی کنی در بیمارستان بهمن در جمع خبرنگاران گفت: ایشان شخصیتی کم نظیر و بی بدیل بودند، شخصیتی که امام (ره) در مورد ایشان فرمودند که به ایشان ارادت داشتم و خواهم داشت. شخصیت علمی که مورد قبول مجامع علمی اسلامی و حوزوی بودند و به لحاظ سیاسی همه سیاسیون ایشان را قبول داشتند.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور افزود: حتی جناح های مخالف سیاسی ایشان را به پاکی و صداقت ستایش می کردند، ایشان در حوزه های مختلفی تاثیرگذار بود هم در حوزه های علمیه و هم علمایی و در این سالها نیز شیخ العلمای تهران بود و در حالیکه در تهران بیش از 4 هزار روحانی وجود دارد همه ایشان را قبول داشتند.

تقوی افزود: آیت الله مهدوی کنی در حوزه دانشگاهی نیز تعداد زیادی از جوانان را پرورش داد. مربی جوان های این کشور بود و شاید دانشگاه امام صادق تاکنون بیش از 7 هزار فارغ التحصیل داشته است. ایشان به لحاظ اخلاقی و عملی یک انسان خودساخته بود، صاحب نفسی گرم و گیرا بود و در دانشگاه نیز بیشتر خود متولی امور تربیتی بود و کتاب اخلاق عملی که اکنون در برخی از دانشگاهها کتاب درسی است، نشان دهنده اخلاقیات ایشان است و سعی می کرد جوانها را با اخلاق اسلامی و انسانی تربیت دهد و رشد دهد.

وی ادامه داد: از ویژگی های آیت الله مهدوی کنی این بود که هم به شدت سنتی بود و هم روشنفکر . این دو مقوله کاملا در شخصیت ایشان جمع شده بود و شخصیتی بود که زمانی که جلسات را اداره می کرد در اداره جلسات بسیار توانمند و مدیر بود و سعی می کرد حتی جلسه طولانی را زنده و با نشاط نگه دارد. خیلی خوش طبع بود، شوخی های لطیف می کرد و مزه هایی وارد می کرد که همه حاضران را در جلسات با نشاط نگه می داشت.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه ایشان گاهی در مسائلی نظر داشت بیان کرد: آیت الله مهدوی کنی به مقام معظم رهبری به شدت احترام می گذاشت و حتی در نظرات شخصی وقتی به نظر رهبری می رسید تسلیم محض بود و همه را توصیه می کرد که باید از حضرت آقا تبعیت کنیم و گاهی در بعضی از مسائل فقهی که بحث پیش می آمد می گفت باید نظر مقام معظم رهبری را هم بدانیم.

وی تاکید کرد: به هر حال ایشان شخصیت بسیار عظیم و عزیزی بود که خدمات بسیار زیادی در حوزه های مختلف سیاسی، علمی، کلاسیک و اجتماعی داشت.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در پاسخ به این سئوال که چه توصیه ای به مردم دارید، گفت: دعا کنند که این شخصیت عظیم و عزیز را خداوند در این ماه شعبان به ما بازگرداند تا انشاء الله از برکات وجودی ایشان بیشتر بهره مند شویم.

وی درباره حال عمومی آیت الله مهدوی کنی گفت: حالشان ثابت است و گفتند که باید دعا کرد.