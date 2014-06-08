اولویت حضور ایران در نمایشگاههای گردشگری بررسی می شود

مرتضی رحمانی موحد به خبرنگار مهر توضیح داد: شرکت در نمایشگاهها هدف است ولی باید این حضور نه تنها با برنامه ریزی انجام شود بلکه خروجی آن نمایشگاه در راستای توسعه گردشگری باشد. بنابراین اگر به این چارچوب نرسیم در نمایشگاهها شرکت نمی کنیم.

وی ادامه داد: در دنیا نمایشگاههای گردشگری زیادی برگزار می شود ولی مگر باید در همه آنها شرکت کنیم؟ برخی از نمایشگاهها مرکز بورس گردشگری در دنیا هستند مانند فیتور، آی تی بی، لندن و غیره. که ما از آنها غافل نیستیم و بسته های سفرمان را حتی در مقاصد جدید عرضه می کنیم منتها بیشتر نمایشگاههای مهم دنیا در نیمه دوم سال برگزار می شوند وسعت بازارهایی که این نمایشگاهها پوشش می دهند با نمایشگاههای کوچک دیگر قابل مقایسه نیست بنابراین باید با توجه به بودجه و امکاناتمان نمایشگاههایی را در اولویت قرار دهیم که دارای اثرگذاری بیشتری هستند امسال نیز حتما این تنوع مقصد را خواهید دید.

پیش از این منوچهر جهانیان معوان سابق گردشگری کشور جدولی را برای اولویت دادن به حضور ایران در نمایشگاههای خارجی تهیه کرده بود ولی رحمانی موحد از چنین برنامه ریزی هایی اظهار بی اطلاعی کرد.