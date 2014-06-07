رژیم های لاغری را فراموش کنید/ عرضه آمپول ضد چاقی تا 2 سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، افزایش روند چاقی موجب بروز موج هشدار دهنده دیابت، بیماری قلبی و سرطان در سراسر جهان شده است. دانشمندان امیدوارند طی دو سال آینده آمپول جدیدی را به بازار عرضه کنند که بتواند با چاقی مبارزه کرده و خطرات مرتبط با سلامتی آن را از بین ببرد.

دانش پژوهان دانشکده پزشکی هاوارد و موسسه سرطان دانا-فاربر در آمریکا، هورمون جدیدی موسوم به "ایریسین" را شناسایی کرده اند که در زمان ورزش در بدن افزایش می یابد، انرژی را بالا می برد و میزان گلوکز خون را کنترل می کند.

"بروس اسپیگلمن" محقق این پروژه می گوید فعال سازی سیستم ایمنی می تواند چاقی و دیابت را درمان کند.

وی افزود: این تحقیقات نشان دهنده طبقه جدیدی از درمانهای بالقوه است که می تواند در اختلالات مرتبط با چاقی استفاده شود.

بدن چربی قهوه ای مفید و سالم تولید می کند که وقتی فردی احساس سرما می کند فعال می شوند تا به حفظ گرمای بدن با سوزاندن کالری های ذخیره شده کمک کند.

مطالعات نشان داده است ورزش می تواند تحریک کننده هورمون هایی باشد که چربی قهوه ای را فعال می کنند.

تحقیقات جدید، بر روی پروتئینی متمرکز شد تا ترشح هورمون ایریسین را تحریک کند.

پروفسور اسپیگلمن می گوید: مهار ایریسین می تواند به دانش پژوهان کمک کند درمانهای بهتری برای هر بیماری که می تواند با ورزش کنترل شود، عرضه کنند.

این پیشرفت نخستین گام مهم در شناخت سازوکارهای زیستی است که چه در افراد سالم و چه در پیشگیری یا درمان بیماری ها، تحرک بدنی را به تغییرات مفیدی در سراسر بدن ترجمه می کند.

آزمایش ها نشان داد ایریسین می تواند چربی سفید "بد" را به چربی قهوه ای "خوب و سالم" تبدیل کند.

آزمایش ها نشان داد وقتی ایریسین در زمان ورزش افزایش می یابد - یا وقتی به طور مستقیم به موش ها تزریق می شود- ژنهایی را روشن می کند که چربی سفید را به قهوه ای تبدیل می کند.

این هورمون همچنین می تواند تحمل گلوکز را موش هایی که رژیم غذایی پر چرب داشتند بهبود بخشد.

محققان به منظور آنکه دریابند آیا افزایش ایریسین به تنهایی می تواند فواید ورزش را تقلید کند یا خیر ، میزان متوسطی را به موش های بی تحرک که چاق و در آستانه دیابت بودند، تزریق کردند.

با فقط 10 روز درمان، این موش ها کنترل بهتری در قند خون و سطح انسولین به دست آوردند؛ وضعیت موثری که مانع از آغاز دیابت شد و میزان اندکی از وزن آنها کاست.

اگرچه این میزان کاهش وزن اندک بود اما محققان می گویند این هورمون وقتی به مدت طولانی تر به موش ها داده شود می تواند تاثیر بیشتری داشته باشد.

با این حال دانشمندان تاکید دارند نباید تحرک بدنی و ورزش را به امید چنین درمانهایی کنار گذاشت.



