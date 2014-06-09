شور خاص جوانان ایلام در آستانه جام جهانی/ 33 درصد جمعیت استان را جوانان تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد فتاحی مدیر کل ورزش وجوانان استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازیهای جام جهانی گفت: بالاترین سطح مسابقات فوتبال در دنیا بازیهای جام جهانی است و فوتبال مورد توجه عام و خاص در دنیا قرار دارد.

وی بیان داشت: امروز فوتبال به عنوان یک ورزش با نشاط جای خود را در خانواده ها بازکرده است چرا که این رشته ورزشی باعث شده خیلی افراد که ورزش فوتبال را دنبال می کنند در زمانی که بازیهای جام جهانی برگزار می شود به اوج هیجان خود هنگام نگاه کردن به این بازیها برسند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان ایلام افزود: ورزش فوتبال خیلی مورد توجه مسئولان کشورهای دنیا قرارگرفته است و حال با توجه به نزدیک شدن به بازیهای جام جهانی تب و تاب خاصی در همه کشورها شروع شده که در ایران هم این هیجان همراه با شور و نشاط برای همراهی تیم ملی کشور ایجاد شده است.

وی عنوان کرد: باتوجه به اینکه 33 درصد جمعیت استان ایلام را جوانان تشکیل می دهند شور و شوق خاصی در آستانه برگزاری مسابقات جام جهانی در استان ایلام به چشم می خورد چرا که در بیشتر محافل که جوانان دور هم جمع می شوند همگی از فوتبال و بازیهای جام جهانی و از همه مهمتر حضور تیم ملی کشورمان می گویند که که این نشان دهنده شوق جوانان ایلامی در خصوص این بازیها است.

فتاحی عنوان کرد: حضور تیم ملی فوتبال کشورمان در بازیهای جام جهانی 2014 برای همه ما یک رویداد به یاد ماندنی است چرا که حضور تیم ملی کشورمان در این جام و رقابت با تیم های مطرح دنیا می تواند استعداد و توانایهای بچه های فوتبالیست کشورمان را به رخ دنیا بکشد.

خوشبختانه در استان ایلام گرایش جوانان به ورزش زیاد است

مدیر کل ورزش وجوانان استان ایلام افزود: ورزش یکی از عواملی است که در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و.. تاثیرگذار است چراکه اگر نگاهی به رسانه های جمعی دنیا داشته باشیم بخش عمده آنها به بازیهای جام جهانی اختصاص یافته که این نشان دهنده اهمیت این بازیها است.

وی عنوان کرد: در استان ایلام از گذشته علاقمندی زیادی بین جوانان ایلامی در خصوص فوتبال و تیم ملی بوده و هست و اکنون که در آستانه برگزاری این مسابقات قرار گرفته ایم علاقمندان در حال روز شماری رسیدن به روزهای این بازیها و موفقیت تیم ملی کشورمان هستند.

فتاحی تصریح کرد: یکی از اقدمات بسیار مفید وزارت آموزش و پرورش در سال جاری برگزاری امتحانات دانش آموزان قبل از شروع بازیهای جام جهانی است و این موضوع خود گواهی می دهد توجه نوجوانان و جوانان به ورزش بسیار زیاد است .

وی عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که در ایام برگزاری بازیهای جام جهانی باید مسئولان به آن توجه کنند کاهش آسیب های اجتماعی و ناهنجاریها است، چرا که کاهش این آسیب ها اثر جادویی ورزش در جامعه است.

وی بیان داشت: در کل آنچه از محافل جوانان ایلام می توان دید پرداختن به بازیهای جام جهانی و موفقیت تیم ملی کشورمان است.

حسن مرادی یکی از ورزشکاران جوان ایلامی در خصوص این بازیها به خبرنگار مهر گفت: از زمان قرعه کشی بازیهای جام جهانی تاکنون من و خیلی از دوستان ورزشکار برای شروع رقابت های جام جهانی لحظه شماری می کنیم چرا که حضور تیم ملی کشور ما در این دوره از بازیها بسیار هیجان برانگیز است.

وی گفت: تماشای فوتبال بویژه بازیهای جام جهانی بسیار هیجان انگیز است چراکه تیمهای مطرح جهان و از طرفی دیگر بازیکن های بزرگ فوتبال جهان در یک رقابت بسیار سخت برای قهرمانی در این دوره از رقابت ها بهترین سطح بازی را از خود نشان می دهند.

وی عنوان کرد: در استان ایلام که مکانی برای اوقات فراغت جوانان وجود ندارد، بازیهای جام جهانی باعث بهترین اوقات فراغت برای جوانان این استان می شود چرا که حضور تیم ملی کشور در این دوره از رقابت ها باعث شده که همه بازیها را از ابتدا تا آخرین بازی دنبال کنند.

این ورزشکار اظهار داشت: امیدوارم تیم ملی کشورمان بازیهای خوبی از خود نشان بدهد و خود را به رخ فوتبال جهان بکشند.

محمد یوسفی یکی از فوتبالیستهای دهلرانی نیز در این مورد گفت: جام جهانی یکی از رویدادهای بزرگ در دنیا است و به واسطه این بازیها می توان با ورزش و فرهنگ ملل مختلف آشنا شد.

وی بیان داشت: این رویداد مهم میلیون ها تماشاگر دارد چراکه یکی از رشته های جذاب و پر طرفدار است.

یوسفی عنوان کرد: حضور تیم ملی کشورمان در این بازیها باعث افتخار است و در این راستا پیر و جوان با عزم و غرور ملی منتظر موفقیت تیم ملی کشورمان هستند.

وی افزود: امیدوارم بچه های تیم ملی فوتبال بتوانند با شایستگی هرچه بهتر افتخار آفرینی کنند.

این فوتبالیست دهلرانی بیان داشت: برگزاری مسابقات جام جهانی باعث شور و نشاط بین اقشار مختلف مردم به خصوص جوانان شده است.

.......................................

گزارش مجتبی کاور